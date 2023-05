Le professeur Martin Caouette témoigne au procès contre l’UQTR

Le professeur en psychoéducation et titulaire de la Chaire de recherche autodétermination et handicap à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Martin Caouette a témoigné aujourd’hui au procès intenté contre l’UQTR par une de ses anciennes étudiantes.

Martin Caouette a codirigé la thèse de doctorat de Coralie Sarrazin. C’est même lui qui lui avait soumis l’idée en 2014 de poursuivre ses études à l’ UQTR . Elle s’intéressait alors à ses travaux sur l’autodétermination. Ils se sont rencontrés pour échanger sur le sujet alors que Martin Caouette offrait une formation en France.

Elle a été admise à l’ UQTR en janvier 2015. Avant de commencer officiellement sa thèse, elle a dû suivre une mise à niveau de ses connaissances puisqu’elle était une étudiante étrangère.

Martin Caouette constate rapidement qu’elle demande beaucoup de soutien pour s’adapter à la culture. Les méthodes nord-américaines pour la recherche sont différentes de celles employées en France. Conscient de ces défis à surmonter, il lui offre un encadrement soutenu.

Dès 2016, l’étudiante entame des aller-retour en France pour offrir des formations sur l’autodétermination auprès de trois associations départementales en France. Elle reçoit alors des bourses en fonction d’une entente convenue entre ces associations et l’ UQTR . L’enveloppe budgétaire est administrée par Martin Caouette.

Le professeur l’accompagne pour offrir les premiers ateliers. Il note alors qu’elle réagit mal quand les participants remettent en question ses propos. Plus tard, elle se plaint que certains ne sont pas gentils avec elle. Lors de son témoignage, Martin Caouette a exprimé que des enjeux de professionnalisme ont été soulevés puisqu’elle se serait présentée en pyjama pour offrir une formation.

Ennuis de santé

À la fin de 2017, Mme Sarrazin fait le constat que son emploi du temps est trop chargé. Elle connaît aussi des ennuis de santé. Martin Couette dit lui avoir proposé de prendre un arrêt maladie si elle le jugeait nécessaire. Je suis sensible à son besoin de ralentir .

Elle choisit toutefois de continuer. Il lui explique toutefois que les ateliers de formation doivent être donnés en vertu d’une convention signée. Il lui demande de prioriser les activités de formation liées à sa bourse doctorale.

En ce qui a trait à ses examens doctoraux qu’elle demande de repousser, Martin Caouette indique l’avoir aidé à s’y préparer de concert avec la directrice de thèse Sylvie Hamel. On lui a parlé des questions auxquelles elle allait devoir répondre pour lui donner une longueur d’avance. Elle allait pouvoir débuter ses réflexions . Finalement, elle saute l’examen et opte pour la reprise quelques mois plus tard.

Le résultat est de niveau minimal , explique Martin Caouette. Pour éviter qu’elle échoue, il augmente le niveau d’encadrement pour la rédaction de sa thèse.

C’est la seule fois de ma carrière où j’ai vu ça. À cette étape, généralement les étudiants sont rendus à un niveau plus avancé, mais là, ça s'imposait d’avoir un encadrement plus serré étant donné que le niveau était assez limité.

Puis, Martin Caouette s'aperçoit que Coralie Sarrazin a utilisé des extraits de ses recherches pour donner une formation à un groupe de Français. Ses sources n’étaient pas indiquées sur le document. Il écrit un courriel à l’étudiante pour lui faire part de ses inquiétudes.

On avait eu des discussions sur la façon de citer des études et références scientifiques. Je voulais lui donner une occasion de réagir à ça. J’ai voulu croire à une erreur de bonne foi.

« Comme chercheur universitaire, à ce niveau-là, au niveau doctorat, aussi avancé dans la thèse, c’est le genre d’erreur qui n’est plus acceptable. Il faut prendre conscience de ça. » — Une citation de Martin Caouette, professeur en psychoéducation et titulaire de la Chaire de recherche autodétermination et handicap à l’Université du Québec à Trois-Rivières

Coralie Sarrazin lui répond qu’elle a cité ses sources à l'oral et qu’elle se demande désormais comment, avec des allégations pareilles, il serait possible pour lui de l'accompagner et de corriger sa thèse en toute objectivité.

Martin Caouette raconte s’être senti congédié par Mme Sarrazin. Ç’a été difficile pour moi parce que je l’ai accompagné toutes ces années.

Il décide alors de ne plus codiriger avec Sylvie Hamel, la thèse de Coralie Sarrazin.

L’un des éléments qui semble être au cœur de la poursuite n’a pas été abordé, ni par la défense ni en contre-interrogatoire. Il s’agit d’une lettre, signée par Martin Caouette, envoyée aux associations départementales en France en 2019 où il est question de comportement non respectueux et de manquement déontologique.

Dans cette lettre portant le logo de l’ UQTR , Martin Caouette écrivait aussi que Mme Sarrazin a eu un comportement qu’il juge relever de l’insubordination à son égard et à l’égard de sa collègue qui codirige les travaux de doctorat.

Rappelons que Coralie Sarrazin se défend seule. Elle réclame près de 150 000 $ à l’Université pour une bourse doctorale non reçue, perte de jouissance de la vie, perte de diplomation et de son réseau professionnel.