L’Agence du revenu du Canada réclame 400 000 $ à la station de ski du Mont Edouard

Selon une révision de l’ARC, le Mont-Édouard ne répondait pas aux critères pour être éligible à la subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC).

La société de développement de L’Anse-Saint-Jean, qui est propriétaire de la station de ski du Mont Edouard, avait fait une demande à la SSUC afin de protéger financièrement le centre lors de la période de confinement survenue à l’hiver 2020-2021.

« Se relever après une fermeture, je pense que cela aurait été quelque chose de très difficile. » — Une citation de Richard Perron, maire de L’Anse-Saint-Jean et président de la société de développement de L’Anse-Saint-Jean

Les gens ont essayé d’avoir des réponses [concernant la durée des fermetures], puis devant l’incertitude, aussi, de maintenir les opérations, ils ont décidé, à ce moment-là, d’aller de l’avant et de faire la demande pour assurer les opérations durant la pandémie , explique le maire de L’Anse-Saint-Jean et président de la société de développement de L’Anse-Saint-Jean Richard Perron.

Le maire de L’Anse-Saint-Jean est également le président de la société de développement de L’Anse-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

M. Perron précise qu’il n’était pas impliqué dans l’organisme municipal lorsque la demande a été faite auprès de l’ ARC . Toutefois, il indique que, d’après les informations provenant des membres actifs de l’époque, il n’y avait personne au niveau de l’ ARC qui était en mesure de préciser si la station avait le droit de bénéficier de l’aide de la [SSUC] .

Selon le maire, le remboursement de cette dette ne mettrait pas en péril la station de ski. Toutefois, il serait difficile pour l'Anse-St-Jean, dont le budget s'élève à près de 4 M$, de l'absorber.

Le maire affirme qu'il va se battre pour que L'Anse-Saint-Jean n'ait pas à rembourser cette somme importante. Il ne ferme pas la porte à des procédures judiciaires.

Si l’on poursuit et l’on décide d’aller devant un juge, ça peut être des frais quand même assez importants. Donc, nous sommes en train de regarder la situation pour voir ce qu’on va faire dans ce dossier-là. On ne lâchera pas le morceau, on va se battre tant qu’on peut et si on doit le payer [...] il faut se préparer en conséquence , conclut M. Perron.

Avec les informations de Claude Bouchard et Alexandra Duchaine