Les réflexions autour de la promenade Sir-John-A.Macdonald sont lancées par la CCN

La Commission de la capitale nationale (CCN) a invité la population, mercredi soir, à se réunir dans un moment de partage et d’apprentissage pour se remémorer les souvenirs les plus marquants de la promenade Sir-John-A.-Macdonald qui changera de nom prochainement.

Il s'agit d'une étape cruciale dans le processus de changement de nom de la route longeant la rivière des Outaouais, assure la société d'État.

En effet, l’héritage de l’ancien premier ministre canadien est critiqué partout au pays, en raison de ses nombreuses politiques qui ont causé des torts aux Premières Nations.

À Ottawa, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a appelé la CCN à offrir à la promenade une nouvelle identité.

C'est dans ce cadre que la CCN a invité le public de toute origine, mercredi, à participer à ce processus de changement de nom, notamment en racontant ses souvenirs en lien avec la promenade.

Ça s'inscrit dans notre politique. [...] On travaille avec les communautés autochtones pour trouver ce nouveau nom. Et bien sûr, ce soir, on veut entendre les histoires du public, pour ensuite former notre futur plan d’interprétation , a expliqué Émilie Girard-Ruel, directrice des affaires publiques et corporatives de la CCN .

Émilie Girard-Ruel, directrice des affaires publiques et corporatives de la Commission de la capitale nationale Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Le visage de la douleur

Tony Quewezence est un aîné de la communauté Kitigan Zibi. Survivant des pensionnats pour Autochtones, c’est important, pour lui, que le monde entende son histoire.

Quand j’ai appris qu'il [John A. Macdonald] était l’un des instigateurs de tout ce système canadien, ça m'a répugné , a-t-il partagé.

Tony Quewezence, aîné de la communauté Kitigan Zibi Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Pour lui, la réconciliation n’est possible que si le gouvernement du Canada reconnaît et répare son passé colonial.

Je sais que mes jours sur terre sont comptés, il me reste peut-être 20 ans à vivre, mais ce que je souhaite, c'est que les enfants autochtones retrouvent la paix , a-t-il confié.

Pendant la cérémonie, Tony Quewezence a invité le public à se rendre à l'extérieur du bâtiment pour effectuer une prière. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

La rencontre a commencé par une prière d’ouverture durant laquelle M. Quewezence a intercédé pour la réconciliation et la paix au Canada.

Un public curieux

Une présentation des plans actuels de la promenade a été offerte au public, après quoi il a été invité à participer à des discussions animées au cours desquelles les gens ont échangé leur récit.

La promenade Sir-John-A.-Macdonald changera de nom en juin 2023. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Au milieu de quelques citoyens qui ont fait le déplacement, l’Ottavienne Anne-Marie Latulippe était présente par curiosité. D’après elle, c’est fascinant de voir les gens qui étaient ici les premiers, qui ont été effacés de l'histoire, et qui maintenant reprennent leur place , a-t-elle fait valoir.

Anne-Marie Latulippe vit à Ottawa depuis plus de 30 ans. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Pour les personnes qui n’ont pas pu participer à la séance de discussion mercredi soir, il est toujours possible de partager leur récit en ligne, sur le site de la Commission de la capitale nationale, jusqu’au 21 mai.