Réformes d’immigration au Quebec : quels impacts si la Saskatchewan lui emboitait le pas?

Dans le but de freiner le déclin de la langue française, le gouvernement du Québec prévoit de rendre obligatoire la connaissance de la langue française aux futurs immigrants économiques.

Toutefois, ces nouvelles réformes excluraient les programmes humanitaires et le regroupement familial.

D’après l'analyse de Luisa Veronis, l'imposition des compétences en français plus élevées sur les immigrants qui souhaitent s'installer en Saskatchewan ne serait pas une mesure efficace pour renforcer la présence de la langue française dans la province.

Je ne suis pas sûre qu’exiger de meilleures compétences en français soit utile vu que le contexte de la communauté francophone est très minoritaire en Saskatchewan , indique Mme Veronis.

Il serait plus utile d’attirer des immigrants qui sont bilingues ou qui ont le français comme première langue officielle, mais qui parlent aussi déjà un peu l’anglais et ça va leur permettre de s'épanouir, de s'intégrer, trouver un emploi, participer dans la société beaucoup plus rapidement que s'ils ne parlent que français.

Selon Luisa Veronis, les politiques migratoires sont très complexes. Elle croit qu'il est difficile de prévoir les répercussions exactes de cette réforme, pour l'instant.

Les individus migrent en fonction de leurs préférences et de leurs besoins personnels, indique-t-elle.

Il faut reconnaître que les immigrants prennent les décisions qui sont bonnes pour eux par rapport à eux-mêmes , affirme Luisa Veronis. Le Québec a beau changer ou le Canada a beau changer de politique migratoire, les migrants décident d'immigrer en Saskatchewan ou au Québec pour certaines raisons et peu importe s'il y a des changements ou des réformes ou non.

Pour Luisa Veronis, la mise en place de ces nouvelles réformes au Québec pourrait offrir à la Saskatchewan l'occasion de développer des initiatives visant à attirer plus d'immigrants francophones.

Les chiffres des recensements des dernières années révèlent que la proportion des résidents de la Saskatchewan ayant le français comme langue maternelle est passée de 3,9 % en 1961 à 1,6 % en 2016.

La Saskatchewan est l’une des provinces qui acceptent le plus petit nombre d'immigrants francophones et peut-être que c’est l'occasion pour la Saskatchewan de mettre en place des initiatives pour se rendre plus attrayante notamment par le programme des candidats provinciaux où la province contrôle vraiment l'évaluation des dossiers , estime-t-elle.

De son côté, le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, déclare que l'organisme suivra attentivement cette affaire.

Les réformes du gouvernement Legault en matière d'immigration seront annoncées au cours des prochaines semaines. Ainsi, Denis Simard estime qu'il est prématuré de formuler des commentaires à ce stade.

Avec les informations de Danielle Dutrisac