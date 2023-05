Inquiétude et soulagement après l’annonce du retour des C. A. de Vitalité et Horizon

Le soulagement d’avoir évité la fusion des C. A. est partagé avec l’inquiétude de l’érosion du pouvoir des communautés.

Car les sept membres de chaque C. A. seront désormais nommés par le ministre de la Santé. Auparavant, 15 membres les composaient : huit étaient élus, sept étaient nommés.

Janice Goguen, ancienne membre élue, s'est dire soulagée que le gouvernement ait choisi de faire marche arrière et de faire revenir les conseils d'administration. Photo : Radio-Canada

Je suis très déçue, mais pas surprise de l’approche prise par ce gouvernement de procéder uniquement avec des membres nommés par le gouvernement. Ça suit la tendance de ce gouvernement de centraliser les décisions et l’administration des institutions publiques , assure Janice Goguen, ancienne membre élue du C. A. de Vitalité pendant un an jusqu’à ce que le premier ministre abolisse les conseils d’administration et les remplace par des fiduciaires.

Pour le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ( SANB ), Alexandre Cédric Doucet, le principal élément négatif, c’est l’élimination des élus du C. A. C’est certain que la communauté acadienne et francophone perd sa voix au sein de notre régie régionale. La communauté a perdu une redevabilité à la population, croit-il.

Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, estime que la communauté francophone l'a échappé belle avec le retour du conseil d'administration de Vitalité. Photo : Radio-Canada

Tous deux se sont cependant dit soulagés d'avoir échappé à une fusion. On a évité le pire , croit le président de la SANB .

L’ancien président du conseil d’administration de Vitalité, Mathieu Picard, se réjouit également. Selon lui, la fusion était une inquiétude pour la communauté francophone qui peut maintenant être apaisée .

Des conseils d'administration de taille réduite

Selon le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch, il faut réduire la taille des conseils d’administration des régies régionales de la santé afin qu’ils soient plus efficaces et plus faciles à gérer .

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, parle de négocier le contrat d'Ambulance Nouveau-Brunswick en 2023. Photo : Radio-Canada

Janice Goguen réfute cet argument. L’important, c'est d'avoir l'équilibre autour de la table, c'est ça qui fait que c'est efficace et le leadership qui est apporté au conseil , croit-elle.

De son côté, Mathieu Picard ne voit pas problème dans la réduction du nombre de membres du conseil d'administration.. Il sera possible de constituer une équipe de gouvernance efficace formée de sept membres ayant des expériences et des compétences variées qui sauront mener à bien la régie de la santé .

L'avocat Mathieu Picard a été président du conseil d'administration de Vitalité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le projet de loi déposé par le gouvernement mardi prévoit également la création d’un conseil de collaboration qui encouragera une plus grande collaboration au sein du système de soins de santé et facilitera la coopération entre les réseaux de santé , explique le ministère de la Santé dans un courriel.

Il sera composé de cinq membres : le président et un membre de chaque C. A. ainsi que le ministre de la Santé qui le présidera.

L’ancien président du conseil d’administration de Vitalité se félicite de ce nouveau conseil qui devrait permettre de conserver les deux entités juridiques tout en structurant la collaboration entre Vitalité et Horizon.

Pour la SANB , il faudra être prudent et faire en sorte que la collaboration entre les deux régies respecte la Charte canadienne des droits et libertés soit respectée.

Si le projet de loi est adopté, le gouvernement a l'intention de mettre en place les conseils d'administration des régies régionales de la santé d'ici le 1er juillet.

D’après un reportage de Nicolas Steinbach