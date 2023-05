Les proches de Madison Roy-Boudreau veulent des réponses, deux ans après sa disparition

Les deux dernières années ont été difficiles pour Jason Boudreau. Ç’a été l’enfer pour moi. Je prends ça une journée à la fois , explique-t-il.

Le 11 mai 2021, sa fille Madison a quitté leur logement pour se rendre vers son arrêt d’autobus scolaire. Elle est ensuite montée à bord d’une camionnette. La police a déterminé qu’elle a été victime d’un homicide, mais n’a pas retrouvé sa dépouille et personne n’a été accusé.

Madison Roy-Boudreau était âgée de 14 ans lorsqu'elle est disparue. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un coton ouaté gris et des pantalons avec un motif de camouflage. Photo : Force policière de Bathurst

Comme les autres membres de sa famille et bon nombre de gens de la communauté, Jason Boudreau se demande ce qui lui est arrivé. Il attend impatiemment que la police lui donne des nouvelles.

J’ai encore toutes sortes de questions. Ils ne me disent rien. Je ne sais pas… Que font-ils pour la retrouver?

Des gens de la région ont laissé toutes sortes d'objets près de l'arrêt d'autobus scolaire où a disparue Madison Roy-Boudreau. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le temps file, mais ne répare pas ses blessures. Deux ans après la disparition de Madison, son père commence à peine à s’en remettre.

Ça ne devient pas plus facile, mais tu apprends à t’adapter. [...] C’est impossible de trouver un sens à tout ça. J’apprends à m’adapter, un jour à la fois , dit-il.

Ce qu’il souhaite aujourd’hui, c’est simplement qu’on la retrouve. J’aimerais qu’on retrouve ma fille et que je fasse mon deuil.

On n’a pas pu faire notre deuil

La tante de Madison, Linda Boudreau, a de nombreuses questions. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La tante de Madison, Linda Boudreau, peine elle aussi à trouver un sens à cette tragédie. Malgré le temps qui passe, la douleur est toujours vive.

Il n’y a jamais une journée qui passe sans que je pense à elle. Il y a des soirées, je m’assis là, je braille et je pense. J’aimerais juste qu’elle soit retrouvée. Ça ne serait pas plus facile, mais ça nous donnerait un petit peu de closure, tu sais?

Elle se dit que si elle et ses proches savaient enfin ce qui est arrivé à Madison, ils pourraient l’enterrer et essayer de faire leur deuil.

C’est encore dur. On n’a pas eu de nouvelles. Elle n’a pas été retrouvée. On n’a pas pu faire notre deuil. On veut qu’elle soit retrouvée pour qu’elle puisse être enterrée – si elle est décédée – ou qu’elle revienne à la maison si elle est encore vivante.

Des ballons sont lâchés lors d'un rassemblement au parc Coronation de Bathurst au Nouveau-Brunswick le 11 mai 2022 (archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Parce que Linda Boudreau a encore un brin d’espoir que Madison soit encore vivante. Elle sait bien que la police a déterminé que sa nièce a été victime d’un homicide, mais s’accroche au fait que sa dépouille n’a pas été retrouvée.

Elle aimerait d’ailleurs avoir des nouvelles de la police. Ça fait deux ans et on ne sait rien. C’est sûr et certain qu’ils savent de quoi. Pourquoi est-ce qu’ils ne laissent pas savoir, au moins à Jason, à quelqu’un?

Son amie Maggie Lavigne, qui l’aide à traverser cette épreuve depuis le début, ressent beaucoup d’empathie pour elle et les autres proches de Madison.

C’est frustrant pour eux. Ils ne méritent pas ça. Ils méritent des réponses , dit-elle.

Madison n’est pas juste disparue. Elle n’est pas un fantôme.

Une autre amie de la famille, Kelsey Lavigne, va plus loin. Avec beaucoup de prudence, pour ne pas offusquer Linda Boudreau et les autres proches, elle dit le fond de sa pensée.

Une amie de la famille de Madison, Kelsey Lavigne, se demande comment la police a déterminé que l'adolescente a été victime d'un homicide. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Madison n’est pas juste disparue. Elle n’est pas un fantôme. Elle ne s’est pas juste évaporée. Donc que lui est-il arrivé? Et ce que je me demande, c’est qu’ont-ils trouvé qui leur a permis de déterminer, en août (2021), qu’elle a été victime d’un homicide?

Ce qu’elle souhaite aux proches de Madison, c’est qu’on la retrouve et qu’on l’enterre. Le mémorial situé là où elle a été vue pour la dernière fois ne comble tout simplement pas ce vide, explique-t-elle.

Linda a son divan, où elle peut s’asseoir pour pleurer. Et peut-être le mémorial. Mais c’est tout. On mérite d’avoir un endroit où on peut aller se souvenir de Madison. Malheureusement, on n’a pas en ce moment.

L’enquête se poursuit, selon la GRC

Les membres de la famille et les amis de Madison Roy-Boudreau sont encore en quête de réponses. La GRC, qui a repris le dossier de la police de Bathurst en 2022, se fait avare de commentaires.

Madison Roy-Boudreau, 14 ans, de Bathurst au Nouveau-Brunswick, a été vue pour la dernière fois le matin du 11 mai 2021. Photo : Madison Roy-Boudreau

Son porte-parole, le caporal Hans Ouellette, explique que la police continue de protéger l’enquête et que c’est pour cette raison que peu d’informations ont été diffusées au cours de la dernière année.

Il indique d’ailleurs que l’enquête se poursuit, entre autres dans le secteur de Middle River, près de Bathurst, où l’adolescente aurait été vue le 11 mai 2021, après sa disparition.

Il demande aux gens qui ont des informations sur cette affaire ou qui trouvent des indices dans la région de contacter la police.