Le Manitoba promet d’injecter 1,4 M$ pour maintenir des logements abordables

Le gouvernement du Manitoba promet un financement de 1,4 million de dollars pour maintenir les loyers abordables dans des complexes de logements privés sans but lucratif. Cette annonce arrive à la suite d'une controverse survenue récemment dans un complexe pour aînés à Winnipeg.

La province va offrir des suppléments de loyer ou des subventions pour des travaux importants à certains exploitants privés. Cet argent sera mis à la disposition des organismes à but non lucratif dont les accords d'exploitation et de gestion avec la province sont sur le point d'expirer.

Nous ne voulions plus d'accords arrivant à échéance ou proches de l'échéance, sans un plan clair ni une voie à suivre , a déclaré mercredi la ministre de la famille, Rochelle Squires.

Cette décision fait suite à la vente de Lions Place, un complexe de 287 logements, qui a été vendu à la société privée à but lucratif Mainstreet Equity Corporation, à Calgary.

Dans un premier temps, Lions Place avait conclu un accord avec la province dans le cadre d'un programme qui aide les exploitants à payer les hypothèques et d'autres coûts. En contrepartie, les exploitants sont tenus de maintenir les loyers à un niveau bas, souvent en les adaptant aux revenus des locataires.

Après quelques années, cet accord avait expiré, et les propriétaires à but non lucratif ont ensuite mis l'établissement en vente, invoquant la nécessité de procéder à des rénovations coûteuses.

Cette vente avait suscité la crainte des résidents qui s'attendaient à une forte augmentation des loyers.

Le gouvernement provincial est intervenu en janvier et a accordé au nouveau propriétaire une subvention de 1,2 million de dollars pour geler les loyers pendant deux ans.

La nouvelle proposition du gouvernement provincial vise les quelque 162 exploitants de logements sans but lucratif qui contrôlent environ 8000 unités dont les accords d'exploitation et de gestion vont expirer au cours des cinq prochaines années.

La première étape consistera à leur lancer un appel pour qu'ils nous fassent savoir quand ils arrivent au terme de leur accord, leurs besoins en capitaux différés et ce qu'ils envisagent de faire pour s'assurer que les loyers abordables soient maintenus , dit Rochelle Squires.

D'autres aides pour le logement abordable

Mardi, les gouvernements du Canada et du Manitoba ont aussi annoncé des modifications apportées aux prestations de logement pour aider les personnes à faible revenu.

Ainsi, tous les bénéficiaires de l’Allocation pour le logement Canada-Manitoba (ALCM) verront leur montant de prestation augmenter de 250 $ par mois, jusqu'à un maximum de 350 $ rétroactivement au 1er avril 2023, indique un communiqué.

Avec des informations de La Presse canadienne