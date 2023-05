Retard en chirurgie en Estrie : le CIUSSS à pied-œuvre, des employés sceptiques

Le gouvernement du Québec a conclu une entente avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour réduire significativement le nombre de patients qui attendent une chirurgie depuis plus d'un an. Sa cible, qualifiée d’ambitieuse par le CIUSSS de l’Estrie - CHUS, est plutôt jugée irréaliste par le syndicat qui représente les infirmières.

Au Québec, plus de 17 000 patients attendent de passer au bloc opératoire depuis plus d’un an. En Estrie, leur nombre s’élève à 1648.

La province espère faire descendre ces nombres à 2500 personnes au Québec d’ici le 31 décembre 2024. En Estrie, on veut atteindre les 216 patients à la même date. Rappelons qu’il y a un an, le nombre de personnes qui attendaient une intervention chirurgicale depuis plus d’un an dépassait le 1800 dans la région.

Pour parvenir à cet objectif, Québec a dégagé 400 M$ pour convaincre les infirmières de rester les soirs, les fins de semaine et les jours fériés dans les blocs opératoires. La province dit vouloir miser sur une approche volontaire.

La directrice adjointe des services spécialisés chirurgicaux du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Sonia Lepire, indique que l’établissement de santé travaille déjà d’arrache-pied pour réduire les listes d’attente.

Nous sommes déjà en action au CIUSSS de l'Estrie CHUS depuis plus d'un an pour justement récupérer nos listes d'attentes, récupérer tout notre temps opératoire, c'est-à-dire 100 % de notre capacité , souligne-t-elle.

« Le plan du ministre Dubé, après qu’on en ait fait l’analyse, va probablement nous donner des leviers supplémentaires pour compléter nos plans d’action déjà en place. C’est un peu prématuré pour moi de dire si c’est réaliste ou irréaliste. On prend acte, et on va l'intégrer dans nos plans d’action déjà en place. » — Une citation de Sonia Lepire, directrice adjointe des services spécialisés chirurgicaux du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Ce qui est clair pour nous, pour atteindre les cibles du ministère qui sont définitivement ambitieuses, ça va nous prendre notre capacité à 100 %, plus nos cliniques médicales spécialisées, qui sont ce qu'on appelle nos blocs privés. On en a quatre en Estrie , ajoute-t-elle.

Le CIUSSS reconnaît toutefois qu’il manque de main-d'œuvre pour ouvrir ses six blocs opératoires estriens au maximum de sa capacité. Ils sont présentement ouverts à 75 %, mais l’établissement de santé vise le 100 % au printemps prochain.

Un objectif impossible, selon le syndicat qui représente les infirmières

Le Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est se montre très sceptique face à l'annonce du gouvernement. Selon sa présidente par intérim, Stéphanie Goulet, les objectifs de Québec sont carrément impossibles à réaliser.

Nos membres travaillent déjà plus que leur temps complet dans les blocs opératoires à cause des systèmes de garde, qui sont du temps supplémentaire déguisé. De dire "volontairement, faites-en encore plus”, ça ne fonctionnera pas, c’est clair pour nous , martèle-t-elle.

« Ce sont des rêves avec des licornes. » — Une citation de Stéphanie Goulet, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est

Je crois que l’ensemble du personnel est surtaxé à la limite, et a déjà des obligations de garde à faire les soirs, la fin de semaine, plus leurs journées de travail. Ça ne sera pas évident, selon moi, ici à Sherbrooke , renchérit le chirurgien orthopédiste Jean-François Joncas.

Avec les informations de Marion Bérubé