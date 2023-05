Des appels et des actes de générosité envers les sinistrés des feux en Alberta

La Edmonton Oilers Community Foundation demande aux Albertains d'être nombreux à acheter des billets afin d'aider à soutenir les personnes touchées par les incendies de forêt. L’organisme entend verser la moitié de la cagnotte récoltée, du 9 mai jusqu'à la fin de la deuxième ronde, à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir l'effort humanitaire.

La Croix-Rouge canadienne a mis sur pied un fonds de secours pour aider la population éprouvée par les feux de forêt. Les dons peuvent se faire en ligne ou par téléphone.

Ils serviront, selon l’organisme, à offrir une aide d’urgence immédiate et continue aux personnes touchées par les feux, à favoriser leur rétablissement et à renforcer leur résilience. Il s'agira également d'appuyer les collectivités de l’Alberta dans leurs efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur susceptible de survenir.

Les géants de la télécommunication, Rogers et Shaw s'engagent, pour leur part, à annuler temporairement certains frais pour leurs clients touchés. Ils disent aussi travailler d'arrache-pied pour maintenir les services essentiels après les pannes de courant et avoir ouvert un réseau à toutes les communautés touchées et aux centres d'évacuation. Ils comptent ainsi permettre aux résidents touchés de rester connectés, quel que soit leurs opérateurs.