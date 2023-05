Serrer des mains et prendre la route : le quotidien électoral de candidats

Tous les candidats le diront : une campagne électorale se remporte sur le terrain. En fonction des particularités de chaque circonscription, les candidats organisent différemment leurs campagnes locales. Rencontre avec Nate Glubish et Dan Williams, deux candidats conservateurs unis.

Une campagne électorale locale, c’est vraiment simple. Nous avons deux fonctions : trouver tous les gens qui nous soutiennent, moi et mon parti, et quand l’élection arrive, s’assurer que tous les gens qui nous soutiennent vont faire compter leurs votes , résume Nate Glubish, le candidat du PCU dans Strathcona-Sherwood Park.

Sa circonscription comprend à la fois Sherwood Park, une banlieue industrielle d’Edmonton, et le Comté de Strathcona, une région plus rurale. Pour mener une campagne efficace, il a donc développé une stratégie en deux volets.

Dans les quartiers résidentiels, il se consacre au porte-à-porte pour tenter d’identifier quels électeurs l’appuient et de convaincre ceux qui hésitent encore à voter pour lui. Dans les secteurs ruraux, son équipe a organisé quatre assemblées publiques au cours du mois de mai, lors desquelles les citoyens sont invités à lui poser directement des questions.

Il est toutefois bien conscient des limites du porte-à-porte. Je suis une interruption dans leur journée, alors je les remercie de prendre le temps de me parler. Je leur laisse [un tract] et je les encourage à me contacter s'ils ont des questions , explique-t-il.

Dans le modeste bureau de campagne de Nate Glubish, situé dans un parc de bureaux de Sherwood Park, on trouve des tracts, une cafetière, de la crème solaire, mais surtout, des centaines de pancartes électorales.

Est-ce que les pancartes électorales ont encore leur raison d’être? Je pense que c’est important pour les gens qui vous soutiennent d’avoir l’occasion d’exprimer leurs préférences politiques. C’est aussi un rappel que c’est le temps des élections , répond le député sortant.

Est-ce que les pancartes électorales ont encore leur raison d’être? Photo : Radio-Canada / Jordan Mesiatowsky

Celui qui siège au conseil des ministres depuis son élection, en 2019, souligne aussi que son quotidien est très différent en campagne électorale. Le temps est compressé. Nous n'avons que 28 jours pour la campagne officielle , mentionne-t-il, même s’il admet qu’en vérité, la campagne a débuté il y a déjà quelques semaines.

Avaler les kilomètres

Du côté de Dan Williams, le défi de la distance est encore plus grand. Le candidat se présente en vue d'être réélu dans Peace River, la plus grande circonscription de la province.

Je passe beaucoup de temps dans mon camion , reconnaît-il d’emblée.

Dan Williams avale les kilomètres pour faire campagne dans Peace River, la circonscription la plus étendue de la province. Photo : Radio-Canada / Manuel Carillos Avalos

Sa campagne locale, elle, est plutôt décentralisée. Dans chaque petite ville ou village, il faut que j’aie une équipe prête à faire du porte-à-porte [et] à installer les pancartes électorales, alors j’ai besoin de beaucoup de monde pour m’aider , mentionne l’ex-secrétaire parlementaire à la francophonie, sous le gouvernement Kenney.

Maintenant que nous avons des élections à date fixe, c’est plus facile à organiser, mais il y a toujours du travail à faire, remarque-t-il.

Comme tous les députés sortants, ses arguments de campagne portent sur son bilan des quatre dernières années. Selon lui, la fameuse question de l’urne sera la suivante pour les plus de 22 000 électeurs de Peace River : Est-ce que j'ai fait du bon travail pour vous?

La réponse à cette question devrait être connue le soir du 29 mai.