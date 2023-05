Poules et coqs urbains : « C’est un retour à la vie, à la terre »

Une poule, c’est bien, mais deux, c’est mieux! L’administratrice de la boutique Monsieur Bouff de Rouyn-Noranda, Francine Deschênes, ne s’étonne plus de l’engouement pour les poules pondeuses, tout en précisant qu’il s’étend à d’autres types de volailles.

Du coq à chaire à la dinde, ces animaux seraient convoités depuis le début de la pandémie par quelques citoyens urbains en quête de ressourcement et d’un retour à la terre.

C’est pour être capable de dire "je vais manger deux œufs demain matin". On sait ce qu’on mange, aussi. Nos poulets, nos œufs, c’est plus santé , mentionne Mme Deschênes.

Monsieur Bouff a reçu mercredi environ 1500 poussins, canetons, dindonneaux et autres volailles. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Francine Deschênes et sa boutique ont reçu, mercredi, l’équivalent de 7000 $ de poussins, canetons et dindonneaux, pour un total d'environ 1500 volailles en provenance de Montréal et de l’Ontario, notamment. La semaine prochaine, vendredi, j’en ai pour 15 000 $ [à venir] , ajoute-t-elle.

Mme Deschênes souligne que cette marchandise, presque déjà réservée, s’écoulera rapidement, à commencer par les dindes et les coqs à chair, particulièrement en demande cette année. La mode ne serait plus tant aux poules pondeuses, contrairement à l’an dernier, estime-t-elle.

« Le prix d’un poulet à l'épicerie, c’est exorbitant. Tu peux le faire grandir chez toi et tu sais ce que tu manges, car tu le nourris tout l’été. Un coq à chaire peut monter jusqu’à 12 livres. C’est un repas pour six personnes avec des restants pour la semaine. » — Une citation de Francine Deschênes, administratrice de la boutique Monsieur Bouff

L'œuf ou la poule?

Ne se dote pas d’un poulailler urbain qui veut. Le conjoint de Francine Deschênes, Lucien Desrochers, qui est le propriétaire de Monsieur Bouff, conseille à ses clients de consulter les règlements de leur municipalité avant d’accueillir des compagnons à plumes.

Je ne peux pas leur conseiller quoi faire. Ils doivent se renseigner sur les lois, prévient-il. Ça dépend de leur terrain et de sa grandeur. Il faut que ce soit tout clôturé pour éviter [que la volaille] se promène.

Francine Deschênes se prépare à abreuver et à nourrir un groupe de poussins vieux d'une journée. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Leur clientèle, précise Mme Deschênes, demeure très majoritairement rurale. S’ils sentent de l’intérêt de la part de citadins, force est de constater que ces derniers continuent à privilégier l’achat d'œufs auprès du commerçant du coin.

Découvrir et s’occuper

Julie Noël et sa fille font partie de la clientèle rurale de Monsieur Bouff depuis… aujourd’hui [mercredi]. Elles ont fait le trajet de Dubuisson, près de Val-d'Or, pour récupérer leur première commande de poussins à Rouyn-Noranda.

Leur motivation? L'expérience d'un proche et le désir de gagner en autonomie.

On a envie d'expérimenter et d'avoir nos choses à nous pour ne plus nécessairement dépendre de l'épicerie , mentionne Julie Noël.

Julie Noël et sa fille se procurent six poussins pour la première fois. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Pierre Coderre et Denise Sénécal, un couple de retraités, partagent ce point de vue, bien que leurs volailles représentent également une forme d’occupation.