La décrue est officiellement amorcée à Gatineau

La décrue des eaux est officiellement amorcée à Gatineau, selon les plus récentes données de la Commission de planification et de régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO). La Ville prévoit d’ailleurs, d’ici la fin de la journée mercredi, rouvrir plusieurs rues qui étaient fermées à la circulation en raison des inondations.

La Municipalité s’attend à ce que les niveaux des eaux baissent de 38 centimètres au cours des quatre prochains jours. Par conséquent, la circulation locale sera permise à court terme dans la majorité des rues qui ont été inondées , a précisé la Ville de Gatineau par voie de communiqué.

Des barrages policiers seront maintenus et une preuve de résidence pourrait être demandée, ajoute la Ville.

L’interdiction de circuler reste toutefois en vigueur pour la rue Jacques-Cartier et le boulevard Hurtubise.

Les rues rouvriront à Gatineau dès mercredi, à l'exception notamment de la rue Jacques-Cartier et du boulevard Hurtubise. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

De son côté, le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit rouvrir mercredi la route 307 entre le boulevard de la Gappe et les bretelles d’accès et de sortie de l'autoroute 50 ouest, à cette hauteur.

Les niveaux à la baisse

Selon les derniers bilans, l’eau a baissé d’environ 50 centimètres par rapport à son niveau le plus haut enregistré dans le secteur de Hull, près du Quai des artistes à Gatineau, au traversier de Masson et sur la rue Cartier. À Aylmer, les niveaux ont baissé de 26 centimètres.

Les autorités municipales conseillent toutefois aux riverains de rester vigilants et de conserver toutes leurs digues en place jusqu'à nouvel ordre .

Depuis le début des inondations, 781 personnes se sont inscrites au registre de la Ville de Gatineau. Parmi ces sinistrés, 138 personnes ont été ou sont prises en charge par la Croix-Rouge et hébergées à l'hôtel.

La Ville rappelle que les sinistrés qui nécessitent les services de la Croix-Rouge ont jusqu'à vendredi 20 h pour s'inscrire au Centre d'aide aux sinistrés situé au Centre communautaire Jean-René-Monette.

Le centre d’aide fermera ensuite ses portes, mais les services offerts par la Croix-Rouge pour les sinistrés déjà inscrits seront maintenus en fonction de leurs besoins , assure la Ville.

Par ailleurs, la Municipalité convie les sinistrés à une séance d’information portant sur les programmes d’aide financière disponibles. La rencontre se tiendra de 18 h30 à 21 h au centre sportif de Gatineau.