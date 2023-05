Rouyn-Noranda souhaite inclure un complexe multisports dans son plan de valorisation

Dans la foulée de l’autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Horne déposée en mars dernier, le gouvernement du Québec s’est engagé à mettre en place un plan d’action afin de soutenir la Ville pour développer notamment son attractivité et son image.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, signale que la Ville s’affaire présentement à mettre à jour le projet de complexe multisports afin de pouvoir l’inclure dans son plan de valorisation.

On a fait l’ébauche d’un plan de valorisation pour la ville et il est certain que le complexe multisports a été nommé. Ça fait partie d’une priorité lorsqu’on parle de la santé de nos gens et ça répond aussi à nos priorités au niveau de notre plan directeur des équipements sportifs , mentionne Mme Dallaire.

« Le plan de valorisation présentement en travail est sur un horizon de cinq ans où seront nommées des actions importantes à divers niveaux, que ce soit économique, de l’environnement ou de la santé. Et le complexe multisports en fera partie. » — Une citation de Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Les options en évaluation

Mme Dallaire indique que les équipes de la Ville s’affairent présentement à évaluer les différentes options possibles dans le cadre de la mise à jour du projet. Les emplacements potentiels et les coûts mis à jour sont notamment à l’étude.

Rappelons que le financement pour la construction d’un centre aquatique à Rouyn-Noranda a été accordé en 2021. Le début des travaux se fait toujours attendre.

Le projet initial de complexe multisports comprenait une piscine en plus de plateaux sportifs, mais le député Pierre Dufour avait demandé à ce que le projet soit revu à la baisse.

Diane Dallaire souligne que la construction d’un complexe multisports fait partie d’un ensemble de projets et de solutions qui permettront de redorer l’image de Rouyn-Noranda et d’améliorer son attractivité.