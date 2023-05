Des victimes de Paul-André Harvey dénoncent la lenteur des démarches réparatrices

Le prêtre pédophile a plaidé coupable de 39 chefs d'accusation d'attentats à la pudeur et d'agressions sexuelles en 2015.

Christiane Tremblay est une des quelque 120 victimes du prêtre Paul-André Harvey. À l'âge de 16 ans, elle a été agressée sexuellement par ce prêtre au presbytère de Saint-Joachim. Elle parle publiquement, aujourd'hui, pour la première fois.

À un moment donné, il s'est approché, il s'est assis sur le coin du bureau, je ne l'avais pas vu en écrivant. Il a attrapé la tresse et a descendu sa main sur mon sein. Il m'a dit que j'étais belle. J'ai fait un saut, je me suis levée , se remémore-t-elle.

Mme Tremblay raconte avoir été capable de se défendre. Cet événement l’a tout de même troublée. Elle a constamment surveillé ses arrières par la suite.

Bien qu’elle conserve encore à ce jour des séquelles de ces événements traumatisants, elle désirait tout de même contribuer à la mise en œuvre du Programme de mesures réparatrices exigé par l'entente de règlement du recours collectif.

Je ne veux plus que ça arrive. Je me dois de m'impliquer si je veux que les choses avancent. Eux, ils ont leur idée fixe et ce n'est pas toujours cru. Même s'ils ont des belles lettres, ce n'est pas toujours évident de croire ce qu'ils disent, parce que c'était connu qu'il touchait à des enfants et ils n'ont pas bougé et ont nié. Il faut être des phares allumés. J'ai comme une petite mission de protéger les enfants , indique-t-elle.

Le diocèse de Chicoutimi estime que certaines exigences de l'entente ont déjà été mises en œuvre. Des consultations sont entre autres menées pour juger de la satisfaction de la clientèle. Les huit mesures réparatrices ciblées par le programme, dont la révision du protocole sur le harcèlement et les abus, seront étudiées avec l'aide de quelques victimes survivantes.

On fait affaire avec une firme externe qui, elle, est en contact avec l'Association des jeunes victimes, les survivantes. C'est par cette firme-là que l'audit organisationnel se réalise et aussi d'autres mesures avec la participation, à certains moments, des survivantes , explique l’évêque du diocèse de Chicoutimi, Mgr René Guay.

De son côté, Christiane Tremblay dénonce la lenteur des démarches un an après l'approbation de l'entente de règlement du recours collectif.

Il a fallu que j'appelle pour savoir ce qui se passait, comment ça se fait qu'on n'ait pas eu d'appel. Ils ne sont pas trop à leur affaire. Il faut courir après eux. On veut commencer si on veut en finir , déplore-t-elle.

D’après les informations de Priscilla Plamondon Lalancette et de Gabrielle Morissette