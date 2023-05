La pénurie de chauffeurs d’autobus scolaires persiste en Alberta

Le manque de chauffeurs d'autobus scolaires persiste, en Alberta. Même si certains conseils scolaires et parents affirment que la situation s'est améliorée, le problème entraîne toujours des retards pour les élèves.

Mike Tolfree, un parent de Calgary, explique que la situation à laquelle lui et son fils sont confrontés presque quotidiennement entraîne beaucoup de stress.

Chaque jour, une notification est envoyée à son téléphone cellulaire pour lui dire si l'autobus qui conduit son enfant à l'école sera à l'heure.

Mike Tolfree affirme qu'il y a déjà eu des problèmes liés au transport scolaire de son fils par le passé, mais il estime que la situation n'a jamais été aussi déplorable qu'en ce moment. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

La plupart du temps, on nous prévient que l'autobus aura au moins 70 minutes en retard , affirme-t-il. Il y a beaucoup d'incertitudes et il est plus difficile de planifier nos journées.

Lorsque le retard s'annonce trop long, Mike Tolfree s'organise avec d'autres parents du quartier pour faire du covoiturage.

Malgré qu’il indique que cette solution est efficace, elle demeure toutefois loin d’idéale, selon lui.

Les conséquences de la pénurie de chauffeurs d'autobus

Selon Mark Critch, président de l'Association des transporteurs scolaires de l'Alberta, il manque en moyenne 350 chauffeurs pour couvrir l'ensemble des trajets d'autobus.

Toutefois, il précise que ce nombre peut atteindre 500 par semaine en tenant compte des congés de maladie et autres absences.

Il s'agit sans aucun doute d'une centaine d'itinéraires qui sont perturbés , précise-t-il. La plupart de ces trajets sont effectués par un conducteur qui ajoute un deuxième parcours [à son horaire] ou qui combine plusieurs trajets.

Mike Tolfree (à droite), un père de famille calgarien, attend régulièrement plus de 70 minutes après l'arrivée prévue de son fils (à gauche) de l'école parce que l'autobus scolaire qui le conduit est en retard. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

L’entreprise de transport Southland Transportation dit tout de même voir une amélioration depuis le début de l'année à Calgary. Au début de l'année, environ 9 % de nos trajets n'étaient pas assurés, alors qu'aujourd'hui, nous en sommes à 2 % ou moins , remarque Arjan Slagmolen, le directeur régional de l'entreprise.

Ces 2 % correspondent à environ 12 trajets sans chauffeur attitré.

Le Calgary Board of Education (CBE) souligne qu’environ 15 de leurs 603 trajets n'ont pas de chauffeur fixe.

Malgré les efforts [des fournisseurs de transport], il arrive que les autobus soient en retard ou dans l'incapacité d'assurer les trajets certains jours , peut-on lire dans le communiqué du CBE .

Dans la capitale de la province, l'Edmonton Public School Board indique qu'il y a actuellement cinq trajets sans chauffeur d'autobus attitré, ce qui représente moins d'un pour cent de leurs trajets.

Le Conseil scolaire Centre-Nord affirme pour sa part constater une nette amélioration comparativement aux défis présents à l’automne.

Les chauffeurs sont également préoccupés

Afin d'augmenter le nombre de chauffeurs et de simplifier le processus d'embauche, le gouvernement de l’Alberta a aboli l'obligation de suivre la formation MELT. Les chauffeurs ne sont plus tenus de suivre cette formation depuis le 23 avril 2023.

Dans le dernier budget, l'Alberta débourse aussi 414 millions de dollars pour aider les conseils scolaires à résoudre les problèmes en matière de transport.

Mark Critch estime que le plus gros problème, en Alberta et au Canada, est la rémunération des chauffeurs qui, selon lui, n'est pas assez élevée.

Nous demandons à ces personnes de consacrer beaucoup de temps et d'efforts à devenir des chauffeurs professionnels , souligne-t-il. Ensuite, nous leur demandons d'assumer la responsabilité de 72 enfants à bord d'un autobus, de conduire sur des routes à forte circulation, dans l'obscurité et sur des routes glacées pour un salaire très bas.

Il croit que si les salaires des chauffeurs n'augmentent pas, le problème risque de s'aggraver dans l'ensemble de l'Alberta.

Avec les informations de Marc-Antoine Leblanc