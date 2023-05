Matane pourra de nouveau compter sur un service de fourrière pour animaux

Un nouveau service de fourrière pour animaux errants et domestiques ainsi qu’un système de médailles voient le jour à Matane.

En janvier dernier, l’entreprise mandatée pour s'occuper du service de fourrière, le Salon de toilettage et refuge Fortin D’Amour, a fait faillite. Il s'agissait également du seul refuge du secteur.

Depuis, des résidents de Matane avaient fait part de leur préoccupation quant à l’absence de service en la matière sur le territoire municipal. La Ville avait alors organisé une consultation publique pour bien cerner les besoins.

Le maire Eddy Métivier et son chien Onyx, photographiés lors de l'opération de vente de médailles pour les animaux domestiques organisée à l'hôtel de ville de Matane. Photo : Radio-Canada

On les a écoutés, on a pris des notes et c’est vraiment à la suite de ces rencontres-là que nos équipes se sont réunies pour trouver des solutions , indique le maire de Matane, Eddy Métivier.

La solution la plus gagnante selon le maire a été celle proposée par l’entreprise d’économie sociale Les Ateliers Léopold-Desrosiers, basée à Matane. L’entreprise, en étroite collaboration avec l’organisme Les Animaux de la seconde chance, sera chargée de s'occuper du service de fourrière.

« C’est un nouveau créneau pour nous, mais on va le développer puis on va faire les ajustements pour compléter l’offre de services aux gens. » — Une citation de Lucie Lapointe, directrice générale des Ateliers Léopold-Desrosiers

Un emplacement pour cette fourrière a été trouvé et l’acquisition du bâtiment devrait être finalisée au cours des prochaines semaines. Une annonce sera faite bientôt , ajoute Eddy Métivier, qui s'attend à ce qu'une entente soit conclue au cours des prochains jours ou des prochaines semaines.

L’ouverture du service de fourrière est prévue l’automne prochain.

Lancement des médailles

Les propriétaires d’animaux de compagnie peuvent également se procurer une médaille pour leurs compagnons. La Ville de Matane a procédé au lancement de leur vente mercredi matin.

« [...] si jamais vous perdez votre animal, il sera facile de vous localiser comme propriétaire pour que l'animal retourne dans son foyer d'origine », précise le maire.

La vente des médailles pour les animaux domestiques est désormais en cours après un lancement effectué mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

M. Métivier souligne que les revenus générés avec les médailles seront directement remis aux Ateliers Léopold-Desrosiers.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine de Montvalon