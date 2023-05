Un gynécologue de l’Île-du-Prince-Édouard coupable de faute professionnelle

Le Dr Henry Swart, un obstétricien gynécologue, faisait l’objet d’une enquête pour avoir effectué une procédure invasive qui aurait pu causer des blessures ou nuire à la santé d’une patiente. C’est un autre médecin qui avait initié la plainte auprès du collège.

Selon les informations recueillies durant l’enquête effectuée par le Collège des médecins et des chirurgiens de l’Île-du-Prince-Édouard, le Dr Swart a signalé en 2016 avoir examiné le col de l’utérus et l’utérus et a plus tard affirmé ne pas savoir que le col de l’utérus et l’utérus de la patiente avaient fait l’objet d’une ablation chirurgicale en 1974 .

Dans sa décision, datée du 30 mars et publiée en ligne sur son site Internet, l’ordre professionnel indique que le Dr Swart avait pourtant consulté les radiographies, effectué un examen clinique et avait des notes mentionnant l’anatomie modifiée de la patiente.

Dans la réprimande publiée, le Collège des médecins et des chirurgiens conclut que les actes du Dr Henry Swart constituent une faute professionnelle , car ses actions n’ont pas respecté les standards d'exercice de la profession.

Il devra payer à l’ordre professionnel une amende de 7500 $ et devra suivre une formation sur l’éthique.

Le médecin n'a plus de permis de pratique valide

Le Collège des médecins et des chirurgiens de l’Île-du-Prince-Édouard a déjà du sévir plusieurs fois face à Henry Swart. En 2009 et en 2011, le Collège avait décrété que le Dr Swart ne possédait pas les habiletés ou le jugement pour soigner des patientes qui souffrent de dysplasie cervicale.

En 2019, son permis de pratique avait été suspendu pour trois mois après qu’il eut reconnu avoir effectué en 2017 une cystotomie sur une patiente qui ne lui avait pas donné son consentement.

Le Collège des médecins et des chirurgiens de l’Île-du-Prince-Édouard indique que le Dr Henry Swart, qui avait un permis pour pratiquer la gynécologie et l’obstétrique dans la province depuis 1993, est à présent à la retraite et n’a plus de permis de pratique valide.