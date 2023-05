Le 10 septembre 2021, le résident de la rue Marlène va faire une course au dépanneur. En passant devant la maison de Martin Lévesque, qui subit en ce moment son procès pour meurtre, il a croisé la conjointe de ce dernier.

La conjointe de Martin Lévesque a aussi été arrêtée le soir du drame, pour voies de fait sur un policier et entrave. Guylaine Potvin a été condamnée à des travaux communautaires pour ses gestes. Photo : Sûreté du Québec

Selon le témoignage de M. Boudreau, Guylaine Laflamme a traversé la rue devant son véhicule en le fixant intensément du regard. En revenant du dépanneur une quinzaine de minutes plus tard, la femme, avec qui il n'avait discuté qu'une seule fois auparavant, répète son manège.

Se sentant observé, Mathieu Boudreau décide d'immobiliser son véhicule pour voir si tout va bien .

Il appuie sur le frein, mais reste sur le drive .

Mon instinct me disait que c’était peut-être mieux comme ça , indique l'homme aux jurés.

Mathieu Boudreau s'est retrouvé dans ce qui lui a semblé un barrage routier improvisé par Martin Lévesque et sa conjointe, quelques minutes avant que l'ex-militaire tue Patricia Sirois. Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

Il baisse sa fenêtre du côté passager et Guylaine Laflamme s’avance pour appuyer ses bras dans le cadre de la portière.

Je lui demande si tout est correct, s’il y a un problème, pour me faire répondre : toi, as-tu un problème? , se remémore le témoin.

Il perçoit que la situation est tendue et sent aussi une forte odeur d'alcool qui provient de la femme.

Les événements sont survenus dans la rue Marlène, à Saint-Raymond. (Archives) Photo : Radio-Canada

Martin Lévesque apparaît

Le conducteur raconte avoir sursauté lorsque Martin Lévesque apparaît soudainement à sa gauche. Je ne l’ai jamais vu arriver , explique le témoin.

Il baisse sa fenêtre et Martin Lévesque se présente en lui indiquant, selon Mathieu Boudreau que c'est important qu'on se connaisse comme voisins. On n'est pas en ville ici, on est en campagne .

Mathieu Boudreau constate que l'ex-militaire est aussi intoxiqué par l'alcool et se demande comment il va se sortir de ce barrage routier improvisé.

« Ça n’a pas contribué à baisser mon stress. » — Une citation de Le témoin Mathieu Boudreau

En contre-interrogatoire, Mathier Boudreau convient que le couple semblait paranoïaque. Il a ressenti la rencontre comme une évaluation pour savoir c’est qui qui va y passer à soir .

Les échanges durent de 3 à 4 minutes, selon le voisin. Après une poignée de main entre lui et Lévesque, il continue sa route.

Arrivé chez lui, il rassure son chien qui ne cessait de japper. Il voit par la suite passer une voiture, à basse vitesse, pour apprendre au final que c’était la voiture à Patricia , souffle le témoin, en serrant les lèvres.

Patricia Sirois Photo : Capture d’écran - Facebook

Il a dû expliquer à l'avocat de Lévesque pourquoi, lors de sa déclaration aux policiers le soir du drame, il avait inversé les positions de Lévesque et sa conjointe autour de son véhicule.

Une erreur qu'il a attribuée à sa nervosité, dans les heures suivant sa rencontre avec eux.

« Je venais peut-être d’échapper à une tentative de meurtre. » — Une citation de Le témoin Mathieu Boudreau

Un autre voisin témoigne

Une quarantaine de minutes avant de faire feu sur Patricia Sirois, Martin Lévesque s'était rendu chez un autre voisin, pour faire connaissance.

Ce voisin, Cédric Langevin a témoigné de cette rencontre durant laquelle ils ont échangé sur leur carrière de militaire.

Cédric Langevin a invité l'accusé à se joindre à lui pour discuter autour d'un feu, le soir du drame. La rencontre n'a pas eu lieu. Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

Langevin, qui est artilleur, s'apprête alors à prendre part à une mission en Lettonie.

Les deux hommes se saluaient dans la rue, mais ils se parlent ce soir-là pour la première fois.

Monsieur Langevin constate que Lévesque semble intoxiqué et qu'il s'exprime difficilement.

Cédric Langevin a remarqué que son voisin portait des bottes de combat, lors de leur rencontre. Photo : Sûreté du Québec

Le militaire à la retraite conseille à son voisin de ne pas partir en mission, lui signifiant que ça ne vaut pas la peine .

Il lui dit même : tu ne le sais pas, mais tu ne partiras pas .

Martin Lévesque lui confie avoir fait plusieurs missions, dont une en Afghanistan pendant laquelle il a perdu six confrères.

La casquette que portait Martin Lévesque au moment de son arrestation, avec l'inscription «Vétéran Afghanistan». Photo : Sûreté du Québec

Cédric Langevin invite son voisin à revenir plus tard dans la soirée pour continuer leur discussion autour d'un feu de joie, ce qui semble réjouir Lévesque.

Cette rencontre n'a finalement jamais eu lieu.

Expert en balistique

La poursuite continue la présentation de sa preuve avec le témoignage d'un expert en balistique, Manuel Tousignant.

Il a expliqué au jury la trajectoire des projectiles et relevé que certains chargeurs saisis chez l'ex-militaire avaient été modifiés pour augmenter leur capacité.

Son témoignage se poursuivra jeudi.