Henry Zavriyev prêt à vendre la résidence Mont-Carmel

L’immeuble compte 63 unités en RPA et 153 unités locatives, selon les informations au registre des RPA du ministère de la Santé.

La résidence privée pour aînés (RPA) Mont-Carmel à Montréal, sur le boulevard René-Lévesque Photo : Radio-Canada / James Patrick Cannon

Lors de leur participation à l’émission Tout le monde en parle (TLMEP) du 23 avril, deux résidentes ont raconté leurs démarches devant les tribunaux afin de maintenir la vocation actuelle du bâtiment. Leur combat fait d’ailleurs l’objet d’un documentaire diffusé depuis peu sur Crave.

Or, dans une entrevue en anglais à Radio-Canada, le propriétaire de la résidence confirme avoir eu des discussions récentes pour vendre son immeuble payé 40 millions de dollars.

« Le gouvernement ne veut pas acheter le bâtiment, les groupes sociaux et à but non lucratif ne veulent pas acheter l'immeuble, c'est mon immeuble, j'essaie de leur proposer une solution, ils ne veulent pas de solution [...] c'est leur décision, pas la mienne. » — Une citation de Henry Zavriyev

Aménagement des corridors au Mont-Carmel Photo : Radio-Canada

Selon nos informations, au moins un groupe sans but lucratif a été approché par l’homme d’affaires ces dernières semaines.

Un autre groupe, Espace La Traversée, n’a pas été contacté officiellement, mais serait ouvert à des discussions.

Comme l’explique le conseiller stratégique de l’organisme, Michel Saint-Cyr, on ne l'exclut pas, mais il faudrait une inspection du bâtiment, on ne connaît pas son état .

Ça dépend aussi du montage financier, de l’étude de viabilité pour maintenir les loyers abordables , ajoute M. Saint-Cyr, qui entretient des contacts avec le groupe d’appui aux résidents de Mont-Carmel.

Espace La Traversée offre des services d’hébergement ainsi que des logements sociaux à une clientèle composée notamment de personnes ayant des troubles de santé mentale. L’organisme gère un parc immobilier résidentiel d’une vingtaine d’immeubles et emploie plus de 300 personnes à Montréal.

Quelques centaines de RPA ont fermé leurs portes ces dernières années en raison notamment de la hausse des coûts d’exploitation. Québec annonçait dans son dernier budget plus de 400 millions de dollars sur cinq ans pour assurer la pérennité des services dans les résidences privées pour aînés.

Des années devant les tribunaux

Le groupe de résidents de Mont-Carmel et le propriétaire se retrouveront à nouveau vendredi devant les tribunaux.

La Cour d’appel sera appelée à statuer sur la compétence de la Cour supérieure dans le recours visant à maintenir l’exploitation et la certification de Mont-Carmel à titre de RPA.

Marie-Paule Lebel et Suzanne Loiselle mènent un combat pour « sauver » leur RPA. Photo : Radio-Canada

Suzanne Loiselle fait partie du comité de résidents. Elle déplore la lenteur du processus. Ça fait 18 mois qu'on est là-dedans et on en est encore à la question préliminaire de savoir si on est à la bonne cour , dit-elle.

Selon Henry Zavriyev, ces démarches devant les tribunaux pourraient s’étendre sur plusieurs années. Il affirme que les frustrations connues aujourd’hui émanent du comité de sept personnes. Elles aiment être sous les projecteurs [...] moi, je veux juste une solution , insiste-t-il.

Marie-Paule Lebel, également membre du comité, réplique qu’ il veut le dialogue, mais au fond il s'attend à ce qu'on dise : "Oui monsieur." On lui parle, on fait nos observations, on formule nos objections, mais c'est comme s'il n'entendait rien. Jamais , complète Suzanne Loiselle.

Les deux femmes indiquent par ailleurs que la cagnotte de solidarité pour financer leurs frais juridiques est passée de 30 000 $ à 130 000 $ après leur passage à TLMEP .

Mme Loiselle tempère : Je veux bien la solidarité, c'est extraordinaire. Mais au bout du compte, il faut qu'on gagne!

Après l’audience en Cour d’appel, les deux parties seront de retour en cour le 17 mai concernant les outrages au tribunal, en lien avec le respect de la certification RPA.