L’arrêt du financement d’un programme albertain de lutte contre les feux refait surface

Jim Hailes, alors maire de Fox Creek, avait écrit au ministre de l’Agriculture et de la Forêt de l'Alberta d’alors, le conservateur Devin Dreeshen, pour lui dire ceci : Le programme Rapattack est essentiel dans la lutte contre les incendies de forêt. Sans lui, les communautés [perdraient] une ressource précieuse.

Malgré les demandes de maintien du financement de Rapattack de la part d'au moins trois municipalités, le programme avait perdu son financement. Parmi les localités s’étant montrées réfractaires à l’arrêt du financement du programme, Fox Creek fait partie des plus touchées, puisque ses 1700 habitants ont dû être évacués.

Avant que le gouvernement n'annule le financement du programme en 2019 pour faire une économie de 1,4 million de dollars, 63 pompiers du programme Rapattack étaient en poste dans la province.

Leur travail consistait à arriver en hélicoptère pour éteindre de petits incendies avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Ils s’occupaient aussi de dégager des espaces d'atterrissage pour permettre à d'autres hélicoptères d'acheminer des équipes et du matériel.

Sans ces équipes et les capacités du programme Rapattack, je crains que nous ne perdions un jour des maisons ou notre communauté , avait écrit Scott Sheldrake, qui dirigeait à l'époque les opérations de lutte contre les incendies pour la communauté de Nordegg, dans le centre ouest. J'ai travaillé directement avec ces équipes et je peux vous dire combien elles sont efficaces.

À l'époque, le conseil municipal de Crowsnest Pass, dans le sud de la province, avait également adopté une motion en faveur du programme Rapattack. Nous pensons que le programme est un atout très précieux dans la réponse précoce et la prévention des incendies de forêt qui deviennent non maîtrisables , avait soutenu le maire Blair Painter dans une lettre adressée au ministre Devin Dreeshen.

Une erreur , selon le NPD

Lundi, d'anciens membres de Rapattack, ainsi que des pompiers actuels, ont déclaré que l'annulation du programme a privé la province d'une arme puissante qu'elle aurait pu utiliser contre les incendies de ce printemps.

Heather Sweet, porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour les questions forestières, a déclaré que le programme Rapattack était essentiel pour empêcher la propagation des incendies.

C'était une erreur de les couper , a-t-elle déclaré mardi dans un courriel. Il s'agit d'une décision à courte vue de la part du PCU qui mettra les communautés en danger et coûtera plus cher à notre province à long terme.

Mercredi en début d'après-midi, 76 feux de forêt et de broussailles étaient encore actifs en Alberta, dont 24 non encore maîtrisés. Photo : Mark Cacka

La province promet de revoir la capacité de riposte

Interpellée à ce sujet, la première ministre Danielle Smith a fait savoir que la capacité de la province à lutter contre les incendies serait examinée.

« Le fait d'avoir des incendies dix fois plus importants que ceux que nous avons connus jusqu'à présent va nous obliger à analyser nos besoins en matière de soutien de base. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

Danielle Smith a par ailleurs dit que les incendies de ce printemps étaient d'une ampleur extraordinaire .

Alors que la période 2020-2022 a été relativement calme en Alberta concernant les feux, l'agence provinciale de lutte contre les incendies de forêt note pour sa part que l'année 2019 a été l'une des pires jamais enregistrées .

Selon Alberta Wildfire, le brasier de 2016 qui a ravagé Fort McMurray est le pire incendie de forêt de l'histoire récente du Canada . Son rapport de 2016 contenait un avertissement : Des incendies de forêt plus intenses sont inévitables et deviennent de plus en plus probables.

Les scientifiques estiment que le changement climatique allonge la saison des incendies et assèche la forêt, ce qui augmente la probabilité et l'intensité des feux de forêt.

Quant à Scott Sheldrake, rejoint mardi à Nordegg, il souligne que son opinion sur la suppression de Rapattack n'a pas changé. J'ai été stupéfait qu'ils se débarrassent d'un service inestimable.

Avec les informations de La Presse canadienne