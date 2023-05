Davantage de cancers à Jonquière

Le secteur de Jonquière se démarque toujours du reste du Québec avec un taux de cancer et de mortalité significativement plus élevé. C’est ce que révèlent les dernières données du Registre québécois du cancer colligées entre 2015 et 2019. Elles ont été dévoilées mercredi par la Santé publique alors que la pollution de l'aluminerie Arvida, au cœur de cette zone, suscite beaucoup d’inquiétudes.

Même en tenant compte du vieillissement de la population qui influence à la hausse le taux de cette maladie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les analyses montrent que le cancer fait davantage de ravages à Jonquière qu'ailleurs dans la province depuis 1985. L’incidence de ce problème de santé est aussi plus élevée à La Baie, mais l’écart s’amenuise si l'on tient compte de l’âge de gens qui habitent le secteur.

Pour en savoir davantage sur les facteurs qui peuvent expliquer le nombre élevé de personnes touchées par cette maladie à Jonquière, la Santé publique va approfondir ses analyses avec une étude spécifique sur le cancer du poumon (tabagisme, radon, particules fines), une étude sur la pollution de l'air autour d'Arvida et une étude sur les déterminants socio-économiques dans les quartiers de Jonquière. Les résultats de cette étude seront connus à l’automne.

La santé publique est entrain de faire une évaluation des risques associés à la qualité de l’air dans le secteur de Jonquière et d’Arvida. On remesure, on redocumente, on refait le portrait de tout ce qui existe. À l’heure de nouvelles données d’analyses toxicologiques de références soutenues par l'INSPQ dans le dossier, on réévalue le risque à la lumière de ces données. C’est ce qu’on présentera à la population. Voilà l’état actuel de l’exposition des gens, c’est tu très élevé ou pas. Est-ce qu’il y a des dépassements? Quelle est l’ampleur du dépassement , a mis en lumière le médecin-conseil à la direction de la santé publique au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dr Jean-François Betala Belinga.

La santé publique régionale a été interrogée quant au possible lien entre cette proportion élevée de cancer à Jonquière et la présence de l’aluminerie la plus polluante au pays.

On n’est pas en mesure avec les facteurs de risque qu’on a et les études qu’on a jusqu’à maintenant de faire des associations. Cela pourrait être facile de le faire, mais la réalité, c’est que nous avec l’ensemble des données quand on regarde ça avec des scientifiques, les gens me disent qu’il faut continuer à regarder nos chiffres avec la tête froide. Je peux vous assurer que j’ai posé des questions serrées à des gens , a mentionné le directeur de santé publique au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dr Donald Aubin.

En 1999, la santé publique traçait un lien entre la proportion élevée de cancers du poumon et de maladies pulmonaires à Jonquière et la qualité de l’air. Le Dr Léon Larouche disait, à l’époque, que l’impact de la pollution atmosphérique pourrait être scientifiquement mesuré vers 2020 en raison de la période de latence qui est de 25 à 30 ans pour un cancer du poumon. L’actuelle santé publique régionale a admis n’a jamais mené cette évaluation. Les représentants ont dit être informés des risques associés au dioxyde de soufre, aux particules fines et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

La santé publique régionale n'a toujours pas été sollicitée par le ministère de l’Environnement pour donner son avis sur une quatrième demande de Rio Tinto de prolonger ses activités dans l'aluminerie polluante d'Arvida. Rappelons qu’elle s’était opposée à la dernière demande de prolongation de la multinationale en raison des risques liés aux divers contaminants.