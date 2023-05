De la crème glacée au ketchup ou à la moutarde, la dernière attraction du Stampede

Les personnes friandes de la nourriture inusitée du Midway au Stampede de Calgary seront servies une fois de plus cette année avec de nombreux nouveaux plats qui ne devraient laisser aucun estomac indifférent.

C’est une tradition chaque année au célèbre événement estival albertain. Les stands de nourriture rivalisent entre eux pour trouver la combinaison gustative qui suscitera à coup sûr l’intérêt de fins palais aventureux.

De la crème glacée au ketchup ou à la moutarde, des saucisses de couleurs néon ou à saveur de cornichon et de beurre d’arachides, de la limonade aux beignets ou au maïs, des tacos au piment fort et à la crème glacée aux cerises, voilà quelques-unes des options qui seront offertes aux visiteurs.

Le Stampede de Calgary c'est aussi l'occasion de goûter à la nourriture issue de nombreuses cultures, estime le directeur à la programmation Kyle Russell. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Cinquante des 300 exposants proposeront un nouveau produit cette année, incluant 18 variétés de hot dog, dont une qui sera vendue 100 $ et une autre à la viande d'alligator.

Nous savons que c’est une expérience pour nos visiteurs, quand on pense à nos produits frits ou les mets plus uniques , estime Kyle Russell, directeur de la programmation pour le Stampede de Calgary.

Ça ne doit pas être quelque chose que les gens mangent tous les jours, c’est quelque chose pour lequel ils visitent chaque année. C’est une des raisons principales pour laquelle les gens viennent au Stampede.

La crème glacée au ketchup ou à la moutarde de So Cute Ice Cream. Photo : Stampede de Calgary

Du plaisir pour les exposants et les visiteurs

Chan Thach visite le Stampede depuis plus de dix ans justement à cause de la nourriture. Oui, il y a le rodéo et les manèges, mais je crois que c’est vraiment la nourriture qui excite les gens , croit-il. Ils font leurs listes de ce qu’ils veulent manger durant toute la saison. Du moins, c’est ce que je fais!

Le taco à la crème glacée aux cerises et piments forts. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

L’événement ne fait pas que le plaisir des visiteurs. Les exposants aussi y trouvent leur compte. J’y pense toute l’année , avoue Jeremy Andrews, propriétaire de Happy Squeeze Lemonade, un stand qui offrira une limonade aux beignets et au tapioca.

« Tu ne peux pas avoir le Stampede sans limonade et sans mini-beignes. Nous les avons donc mis ensemble et ça donne la limonade aux perles de tapioca et mini-beignes! »

Une saucisse couleur néon pour vous? Le Stampede de Calgary promet que ce plat « illuminera vos soirées ». Photo : Stampede de Calgary

Richard Paolini, de son côté, participe au Stampede comme restaurateur depuis 1987. Son secret pour attirer les foules? Je regarde ce qui est à la mode en ce moment et j’essaie de penser à quelque chose de farfelu que les gens vont aimer , explique le propriétaire du restaurant Superbooth.

Il est le créateur du hot dog à 100 $, composé d’une saucisse de viande Wagyu marinée pendant 5 jours dans un cabernet sauvignon à 600 $ la bouteille.

L’an dernier, il a concocté un hot dog agrémenté de vers de farine qui avait suscité la curiosité. Cette année, il n'y aura aucun plat à base d'insectes. Pour être honnête, ça n’avait pas été aussi populaire que ce que je croyais , explique Richard Paolini.

L’édition 2023 du Stampede de Calgary se tiendra du 7 au 16 juillet.