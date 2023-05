Le Festival international du film juif de Winnipeg fait la part belle au français

Ces films s'adressent à tous les publics.

Les organisateurs souhaitent célébrer et faire partager la richesse de l'histoire juive à travers des films.

La productrice Karen Burshtein estime que les films sélectionnés traduisent la diversité des communautés juives à travers le monde .

Parmi les thèmes abordés, certains jouent particulièrement un rôle éducatif et pédagogique pour des publics plus jeunes.

Avoir des films sur la Shoah chaque année, c'est important. De plus en plus de jeunes n’en ont jamais entendu parler. C'est vraiment quelque chose qu’il ne faut pas oublier et dont il faut toujours parler , explique Karen Burshtein.

Cinq films en français sous-titrés en anglais

Le festival programme cinq films en français, dont un documentaire sur l’humour juif et des longs-métrages. La plupart de ces œuvres cinématographiques sont sorties en 2022 en France.

Tu choisiras la vie est le premier long-métrage du réalisateur français Stéphane Freiss. Il raconte l’histoire d’une famille française juive qui se rend chaque année dans une ferme du sud de l’Italie pour la récolte des cédrats en préparation de la fête du Souccot, une fête juive traditionnelle.

Le film Adieu Monsieur Haffman met en scène le comédien Daniel Auteuil. Ce dernier interprète le rôle d'un bijoutier juif parisien qui tente de gagner la zone libre en 1941, pendant l'occupation allemande.

SHTTL est un film franco-ukrainien qui raconte l’histoire d’un village ukrainien en 1941 à la frontière polonaise quelques heures avant le déploiement de l’opération Barbarossa, qui a fait près de 5 millions de morts en 200 jours.

Simone, le voyage du siècle relate la biographie de Simone Veil, une femme politique française de confession juive qui a lutté sur plusieurs fronts dans la deuxième moitié du 20 e siècle. Ce film, réalisé par Olivier Dahan et présenté en partenariat avec l’Alliance française du Manitoba, a connu un grand succès en France à sa sortie, en 2022.

Simone Veil a séjourné dans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a participé à la construction de l’Europe et elle a aussi lutté pour les droits des femmes en France en faisant notamment voter la loi Veil en 1975 qui dépénalise l’avortement.

Pour Karen Burshtein, il était important de programmer ce film lors du festival.

Je trouve que ça correspond parfaitement au genre de films qu'on aime avoir dans le festival , rapporte-t-elle. Simone Veil est peut-être enfin moins connue en Amérique du Nord, mais je suis sûre que les spectateurs vont aimer découvrir sa vie, son histoire et sa survie.

L’histoire de Simone Veil reste importante aujourd’hui en France et en Amérique du Nord.

Selon la chargée de culture et de communication à l’Alliance française du Manitoba,Tara Paillard, Simone Veil fait partie de ces personnes qui ont fait avancer les choses dans l'histoire.

Les femmes sont très peu narrées et on ne peut pas nier le fait que la contribution des femmes dans l'histoire , poursuit-elle. Par ailleurs, tout le monde fait le constat déplorable actuellement que les droits des femmes sont toujours les premiers à être remis en cause. Quand on regarde notre voisin américain, les États-Unis, pas plus tard qu'en juin 2022, la Cour suprême a quand même révoqué le droit à l'avortement et laissant cette décision aux mains des États.

La projection du film Simone, le voyage du siècle aura lieu le 15 mai au Centre culturel franco-manitobain.

Des rencontres avec des réalisateurs et des acteurs sont aussi prévues à l'issue des projections.

Le Festival international du film juif de Winnipeg se tient du 10 mai au 3 juin en présentiel dans plusieurs salles de la Ville et en virtuel.