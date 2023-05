Fin des services municipaux dans le chemin des Chalets

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a annoncé mardi soir qu’elle n’offrira plus de services municipaux aux résidents de la portion ouest du chemin des Chalets, à l'exception du service d'aqueduc.

Ce secteur, fortement endommagé par les tempêtes Dorian et Fiona, ne fera plus l'objet d'investissements ou de travaux municipaux.

L'administration municipale cesse également la collecte de matières résiduelles.

Sans être fermé, le secteur est désormais considéré comme une zone de villégiature autonome sans services .

Les propriétaires de terrains peuvent donc continuer d’y installer des roulottes durant l’été, mais devront disposer eux-mêmes de leurs matières résiduelles et de leurs eaux usées. La circulation s'effectuera à leurs risques et périls dans le secteur.

Le chemin des Chalets, aux Îles-de-la-Madeleine, complètement inondé lors du passage de la tempête Fiona en septembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Municipalité avait demandé le retrait de toutes les résidences secondaires du secteur avant le 30 novembre 2020, à la suite d'avis ministériels.

Neuf propriétaires ont toutefois fait fi de cette demande et n’ont pas déménagé leur résidence secondaire.

Les avis ministériels Dans un avis technique datant du 3 mars 2020, le ministère de la Sécurité publique notait que l’entièreté du secteur du chemin des Chalets [...] est jugée en situation de danger imminent en regard des aléas d’érosion et de submersion côtières et recommande de procéder au retrait permanent des bâtiments et à la fermeture du chemin des Chalets. De son côté, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques considère depuis octobre 2019 que le secteur ouest du chemin des Chalets est situé dans le littoral ce qui fait en sorte qu’aucun système de traitement et d’évacuation des eaux usées d’origine domestique ne peut être installé ou réparé.

Des investissements non durables

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, estime qu'il n'est plus responsable et cohérent d'investir des fonds publics dans ce secteur en proie à l'érosion et la submersion côtières.

Les propriétaires qui ont des raccordements d’aqueduc arrachés par la prochaine tempête, on ne les réparera pas , explique-t-il. On ne réparera pas le chemin non plus.

« On parle de plusieurs dizaines, voire plus de 100 000 $ à mettre sur ce chemin-là qui peut être balayé par une tempête l'automne prochain. On commence à avoir compris la leçon avec les dernières années. » — Une citation de Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

On ne peut pas continuer à mettre de l’argent dans ce chemin-là. Un moment donné, il faut arriver à des orientations qui sont logiques , a ajouté le conseiller de Fatima, Roger Chevarie.

L'administration municipale n'entretiendra plus le chemin des Chalets. Celui-ci demeurera ouvert, mais la circulation pourrait y être périlleuse, car les tempêtes des dernières années ont causé de lourds dommages. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'approvisionnement en eau du secteur sera maintenu, car la conduite d’aqueduc dessert également la portion est du chemin des Chalets qui n'est pas touchée par les mêmes problèmes que le secteur ouest.

Néanmoins, la Municipalité souhaite éventuellement relocaliser le réseau d'aqueduc afin de desservir uniquement le secteur est.

On n’est pas prêt à aller de l’avant tout de suite avec ces travaux-là, pas dans la situation financière où on se trouve , souligne M. Valiquette. À plus long terme, ce qui est prévu, c’est de retirer l’ensemble des services municipaux sur le côté ouest du chemin des Chalets.

En décembre, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a envoyé des mises en demeure aux neuf propriétaires occupant toujours les lieux afin qu'ils démontrent la conformité de leurs installations septiques.

Aucun propriétaire visé n’a réussi à prouver que son système était réglementaire, selon le maire.

Le passage de la tempête Dorian en 2019 avait déterré plusieurs installations septiques qui ne peuvent être réparées, car le secteur est dorénavant considéré comme faisant partie du littoral. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Un citoyen prêt à rester

Le Madelinot Félix Gaudet possède une résidence secondaire depuis environ 45 ans dans le chemin des Chalets. Malgré la fin de nombreux services municipaux, il n’entend pas pour autant quitter les lieux.

Je vais laisser mon chalet là tant que la nature ne l’enlèvera pas , lance-t-il.

La Municipalité m’a menacé à plusieurs reprises avec des mises en demeure, elle a beau m’amener en cour, ça sera au juge de trancher , ajoute M. Gaudet.

Félix Gaudet est l'un des neuf propriétaires qui ont toujours une résidence secondaire dans le chemin des Chalets. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le Madelinot se désole tout de même de la fin de l’entretien du chemin.

C’est très dommage parce qu’on avait un petit coin de terre, c’était un petit paradis , désole-t-il.

Il dit craindre que l’absence de travaux d’entretien pour maintenir le chemin en place vienne éventuellement menacer l’intégrité de la route 199 qui se trouve tout près.