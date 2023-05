Affaire Carpentier : long contre-interrogatoire d’un expert contesté

De façon surprenante, la charge n'est pas venue de l'Association professionnelle des officiers(ères) de la Sûreté du Québec (APOSQ). C'est pourtant celle-ci qui avait forcé la suspension de l'enquête, en mars dernier, en mettant en doute le statut d'expert du témoin Croteau.

[Alain Croteau] a fait la démonstration que ce n'est pas une expertise, mais une analyse , a résumé l'avocat de l' APOSQ , Me Daniel Rochefort.

Le contre-interrogatoire est plutôt venu de l'avocate qui représente le ministère de la Sécurité publique, qui est intervenu avant Me Rochefort.

Pendant plus de 2 h 30, Me Marie-Claude Poulin a tenté de remettre en cause certains aspects du témoignage de l'ancien policier de la Sûreté du Québec (SQ) en attaquant notamment sa crédibilité à titre d'expert.

La présence d'Alain Croteau avait suscité une mésentente en mars dernier, notamment en raison de ses déclarations dans les médias dans lesquelles il remettait en question le travail des policiers, lors des recherches en juillet 2020. M. Croteau a finalement témoigné lundi.

Amertume?

L'avocate a d'abord mis en lumière plusieurs déclarations d'Alain Croteau dans les médias, notamment dans le cadre d'un reportage de l'émission Enquête sur des erreurs commises dans le dossier des Carpentier.

Dans ce reportage, Alain Croteau disait espérer une meilleure reconnaissance des équipes spécialisées au sein la SQ , dont font partie les policiers formés en recherche terrain.

Alain Croteau a travaillé pendant 27 ans comme policier à la Sûreté du Québec, dont 21 aux services spécialisés en recherche. Il a participé à un reportage de l'émission Enquête. Photo : Radio-Canada

Est-ce que vos motivations d’agir comme expert seraient liées à faire la promotion de votre vision de la recherche terrestre? a demandé M. Poulin.

Je suis retraité depuis deux ans. Je n’ai rien à gagner à essayer d'amener la recherche terrestre à un autre niveau. Lorsque j’ai eu l’occasion de venir témoigner, je trouvais que j’avais une expertise [...] Ce que la SQ va faire de cette expertise-là... je n’ai plus aucun lien avec la SQ . Je crois que mon expérience est précieuse. Maintenant vous en faites ce que vous voulez , a répondu Alain Croteau.

« Je n'entretiens pas d’animosité envers la SQ . » — Une citation de Alain Croteau, ancien policier de la Sûreté du Québec.

À certains moments dans le reportage, M. Croteau mentionnait également que certaines techniques de recherche utilisées par la SQ en juillet 2020, comme la présence d'un avion de Transports Canada et d’un hélicoptère, étaient de la poudre aux yeux pour apaiser l'opinion publique, sans réellement augmenter les chances de retrouver le trio Carpentier.

Est-ce que vous dites que la SQ a déployé des mesures juste pour avoir l’air de faire quelque chose? a demandé Me Poulin?

Je ne dis pas que la SQ n’a déployé que des mesures pour faire quelque chose. Il y a des mesures qui ont été prises qui ont été efficaces, mais il y en a qui ont été prises pour essayer de se donner une image. C’est triste à dire, mais c’est mon opinion , a rétorqué l'expert.

Un avion procède à une opération de détection thermique au-dessus du périmètre de recherche pour le compte de la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Émotivité

L'avocate du ministère de la Sécurité publique a également montré du doigt des expressions utilisées par l'expert pour décrire certaines situations lors de son témoigne, comme c'est triste et déçu .

Ne croyez-vous pas qu’un expert doit se détacher de ces émotions-là? a demandé Me Poulin.

Peut-être qu’un très bon témoin expert réussirait à répondre comme un robot. Cependant, je réponds avec mon cœur et c’est vrai que je trouve ça triste. Je ne regrette pas d’avoir utilisé le terme triste , a répondu Alain Croteau. C'est parce que je pense que dans certaines circonstances ce qui devait être fait n’a pas été fait et ça m'attriste.

Les corps des enfants ont finalement été retrouvés le 11 juillet, à Saint-Apollinaire. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'avocate a ensuite soulevé les potentiels remords qu'Alain Croteau a évoqués dans les médias à la suite des évènements. Le policier, en vacances, n'est pas intervenu pour retrouver Romy. Dans le reportage de l'émission Enquête, il avait confié se sentir coupable de ne pas avoir participé aux recherches.

C’est un petit extrait d’une petite entrevue. Je ne dis pas que ç’a été déformé. [... ] On se sent toujours coupable, on est toujours émotivement impliqués. Ceci dit, j’ai effectivement dit ça, mais dans son contexte, il a aussi été mentionné que j’étais en vacances, j'avais besoin de vacances, et j’ai pris la décision de ne pas rentrer. Aussi triste que ça peut être, oui ça m’a affecté. J’en veux en personne et je ne m’en veux pas. À ce jour, je dors très bien , a répondu Alain Croteau.

Déplacement des recherches

Me Poulin a ensuite remis en doute ces propos du témoignage de l'ex-policier lorsqu'il critique la décision des enquêteurs de la SQ de déplacer, le 10 juillet, l'équipe de recherche à environ 8 km du dernier indice retrouvé. Alain Croteau disait ne pas comprendre cette décision. Selon lui, l'information n'avait pas été corroborée préalablement par les enquêteurs.

L'avocate a rappelé que la décision était basée sur le témoignage de trois personnes d'une même maison qui affirmaient avoir entendu des cris de détresse .

Vous auriez privilégié que la majorité des équipes suivent les traces de pas et envoient deux, trois personnes fouillées ou des cris d’enfants ont été entendus? a demandé Me Poulin.

On ne déplace pas une structure entière, mais une équipe. Le problème, c’est que la structure entière était une équipe. La recherche est composée d’une équipe. C’est ça qui est l’erreur. Oui, il faut aller la valider. Je suis d’accord que c’est une information qui méritait d’être valide. Ce avec quoi je ne suis pas d’accord, c’est le déplacement complet , a précisé l'expert Croteau.

Intervention de Luc Malouin

Le coroner en chef adjoint Luc Malouin a recadré à quelques reprises les interventions, mercredi.

Me Poulin a mis en cause le fait qu'Alain Croteau a participé à un compte-rendu de la SQ à la suite des opérations de recherche, en juillet 2020, ce qui a pu influencer son jugement d'expert.

Ça, ça va être à moi de déterminer ça , a immédiatement recadré le coroner.

Lorsque Me Poulin a demandé au témoin expert s'il insinuait que le travail des policiers, en juillet 2020, avait fait en sorte que Martin Carpentier a enlevé la vie de ses enfants, encore une fois, le coroner Malouin est rapidement intervenu.

« Je n'accepterai jamais qu’on prétende que le travail de la SQ a provoqué le décès. Soyons clairs. Jamais je n’accepterai un commentaire comme ça. » — Une citation de Luc Malouin, Coroner en chef adjoint

Ma perception d‘expert est que M. Carpentier n’est pas parti ce soir-là avec l’intention d’aller tuer ses deux filles , a toutefois ajouté Alain Croteau.

Le coroner en chef adjoint du Québec, Me Luc Malouin, mène l'Enquête publique sur la mort de Romy, Norah et Martin Carpentier. Photo : Radio-Canada

Un autre expert critique des décisions de la SQ

Un deuxième témoin expert conclut également que la gestion des recherches sur le terrain par la Sûreté du Québec, en juillet 2020, a été déficiente à certains moments.

Gérald Malette, ancien membre de l'Ontario Provincial Police Emergency Response Team (ERT) de 1996 à 2020, avait comme mandat de jeter un regard critique sur le rapport d'Alain Croteau en fonction des pratiques et des règles policières en Ontario.

Tout comme Alain Croteau, il constate que la SQ a tardé à mobiliser des chercheurs spécialisés dans les heures suivant la disparition de Martin, Romy et Norah Carpentier.

Des policiers de la SQ participent aux recherches à Saint-Apollinaire dans le but de localiser Martin Carpentier. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La demande pour une équipe de chercheurs à 5 h était appropriée, mais aurait pu être considérée quelques heures plus tôt, a décrit le témoin, il semblerait évident une fois que la recherche du maître-chien est complétée et que les personnes ne sont pas retrouvées , explique M. Malette. Les membres d’équipes de St-Hubert auraient pu être rappelés au travail afin d’être sur la scène beaucoup plus tôt pour débuter les recherches , ajoute-t-il.

Il s'étonne également qu'en manque de personnel, la SQ n'ait pas contacté plus rapidement des ressources extérieures, comme des bénévoles formés en recherche terrain.

Dans ce cas, avec plusieurs heures écoulées, la présence de deux enfants qui sont possiblement blessés, qui n’ont aucun moyen de communication, il serait raisonnable d’avoir plus d’effectifs sur place. Tous les gestionnaires qui ont témoigné croyaient avoir les effectifs requis pour l’opération. [...] Les effectifs requis n’étaient pas disponibles localement en raison des pressions exercées sur l’unité d’ailleurs, d’autres dispositions auraient dû être mises en place , explique Gérard Malette.

Selon l'expert, la police ontarienne a une meilleure capacité de mobilisation et possède près de 250 policiers spécialisés en recherche terrain, contre environ 50 à la Sûreté du Québec.

Hélicoptère

Toutefois, contrairement à Alain Croteau, Gérald Malette croit que l'utilisation d'un hélicoptère de la SQ , le 9 juillet, était appropriée.

L’utilisation d’un hélicoptère est un outil précieux utilisé pour compléter, et non remplacer, les techniques de recherche au sol. Bien qu’il ait des limites telles que la couverture du sol par les arbres. Il présente de nombreux avantages qui augmentent la probabilité de localiser les sujet s, conclut M. Malette.

L'enquête publique se poursuit jeudi avec le témoignage, notamment, d'un psychiatre.