Le prix Ronald-Duhamel est décerné à Yvette Deveau

Mme Deveau est au service de la société d'État depuis 38 ans. Elle y occupe le poste de coordonnatrice des services en français et de l'accessibilité.

En plus de son appui à de nombreuses initiatives des communautés francophones canadiennes en milieu minoritaire, Yvette Deveau est reconnue pour la mise en place d’une vérification de tous les aspects de la prestation des services à la communauté francophone. La présence et le nombre d'employés bilingues ont notamment pu être comptabilisés.

Yvette Deveau embrasse Carolyn Duhamel, la veuve de Ronald Duhamel. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Les conclusions tirées de ses vérifications servent à la mise en place et au développement des services en français de la société.

Selon elle, rendre les services en français disponibles ne suffit pas. Il faut que les gens [soient] plus qu’encouragés à utiliser ces services . Il s’agit d’aller au-delà de la loi et de la politique et d’honorer ceux qui se sont battus pour l’égalité des droits et des privilèges , ajoute-t-elle, lors d'une entrevue.

Héritage familial

Yvette Deveau a à cœur la francophonie notamment à travers son héritage familial.

Je sais qu’on a reproché [à ma mère métisse] d’être qui elle était. Elle n’avait pas la liberté d'embrasser pleinement sa culture et son identité, ce qui incluait être fière de parler en français.

Yvette Deveau est entourée de sa famille lors de la remise du prix Ronald-Duhamel, le 12 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Je me souviens aussi de mon père qui nous racontait, par exemple, que lorsqu'il était à l’école, les inspecteurs se présentaient et ils devaient cacher leurs livres de français , raconte Mme Deveau.

« Pour beaucoup de gens, mon père aussi, traiter avec les bureaux du gouvernement peut sembler intimidant. [...] Mon approche pour tout ce que je fais dans mon poste, c’est de me poser la question : "Comment voudrais-je que ma mère ou mon père soit traité si je n’étais pas là?" » — Une citation de Yvette Deveau, lauréate du prix Ronald-Duhamel

L’engagement de Mme Deveau envers la francophonie a été salué par plusieurs acteurs de la communauté.

Le niveau d’engagement dont Yvette Deveau a fait preuve pour veiller à ce que la Société d’assurance publique du Manitoba respecte ses engagements en matière de services en français et d’offre active est remarquable , déclare Daniel Boucher, directeur général de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), dans un communiqué.

Le prix Ronald-Duhamel a été remis 10 fois depuis sa création en 2005. Il est une initiative conjointe de la SFM , du Réseau fédéral des langues officielles du Manitoba, du Secrétariat aux affaires francophones et de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba.

Il récompense des personnes travaillant dans le secteur public ou parapublic à l'échelle fédérale, provinciale ou municipale et s’étant distinguées au service de la francophonie au Manitoba.

Il est nommé en l’honneur de Ronald Duhamel afin de souligner son importante contribution envers le développement de la francophonie manitobaine tout au long de sa carrière aux gouvernements provincial et fédéral.