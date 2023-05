Nouvel embrasement au Proche-Orient : 22 Palestiniens tués en deux jours

Tirs croisés de roquettes et de missiles entre la bande de Gaza et le sud d'Israël : un nouvel embrasement a fait sept morts, dont une fillette, du côté palestinien mercredi, portant à 22 le nombre de personnes tuées à Gaza depuis la veille.

L'Égypte, médiateur traditionnel entre les belligérants, s'active pour obtenir un cessez-le-feu qui mettrait un terme à cette escalade, la plus grave entre des groupes armés palestiniens de Gaza et Israël depuis août 2022.

En soirée, de nouveaux tirs de roquettes sont partis de Gaza. La résistance palestinienne continue de frapper les villes israéliennes , ont affirmé les Brigades al-Qods, branche armée du Djihad islamique, dans un communiqué.

Ces propos font écho au premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, qui avait déclaré quelques minutes plus tôt : Nous sommes toujours au milieu de la campagne contre le Djihad islamique.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est très inquiet et veut s'assurer qu'il n'y aura pas d'escalade supplémentaire, a indiqué un porte-parole onusien à New York.

Depuis les premiers tirs de roquettes, en début d'après-midi, des sirènes d'alerte ont retenti dans des localités israéliennes non seulement autour de la bande de Gaza mais aussi jusqu'à Beer-Sheva, à l'est, et aussi loin qu'à Tel-Aviv, au nord.

Avant les dernières salves, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant avait fait état de plus de 400 tirs de roquettes de la bande de Gaza vers Israël.

Un grand nombre de roquettes ont été interceptées par des missiles antimissiles israéliens.

Aucun civil israélien n'a été blessé à ce stade , a déclaré M. Nétanyahou en enjoignant à la population des régions limitrophes de Gaza de rester dans les abris, certaines roquettes ayant causé des dégâts matériels.

L'armée israélienne a mené plusieurs raids aériens sur Gaza ces derniers jours. Photo : Getty Images / Yousef Masoud

Le Djihad islamique, organisation qualifiée de terroriste par Israël, par l'Union européenne et par les États-Unis, est ciblé par des frappes israéliennes depuis mardi.

Il avait promis une réponse de même ampleur que les crimes contre notre peuple et nos combattants après l'élimination de trois de ses chefs militaires dans des frappes israéliennes ayant fait 15 morts mardi, dont quatre enfants, dans la bande de Gaza, territoire sous le contrôle du mouvement islamiste Hamas depuis 2007.

Selon les autorités locales, les opérations de l'armée israélienne ont fait sept morts supplémentaires mercredi, parmi lesquels une fillette de 10 ans, dont un journaliste de l' AFP a vu la dépouille, et quatre combattants du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), selon ce mouvement.

Pourparlers en vue d'une trêve

L'Égypte tente de faciliter l'obtention d'un cessez-le-feu , a déclaré à l' AFP en soirée un responsable israélien sous le couvert de l'anonymat. À Gaza, des sources proches du Hamas et du Djihad islamique ont corroboré ces efforts de médiation, confirmés de source égyptienne.

La bande de Gaza, territoire exigu miné par la pauvreté et par le chômage où vivent 2,3 millions de Palestiniens sous blocus israélien, a été le théâtre de plusieurs guerres avec Israël depuis 2008.

« J'ai l'impression qu'une guerre va éclater. Il y a de la tension et de la peur. » — Une citation de Monther Abdallah, un habitant de Gaza âgé de 50 ans

Autour du territoire palestinien, les habitants des localités israéliennes ont trouvé refuge dans des abris et les écoles sont fermées dans un rayon de 40 kilomètres, selon la radio publique israélienne.

Est-ce que nous faisons des progrès? Non, pas comme ça. Ou bien on fait une vraie guerre, ou bien on s'assoit, on négocie et chaque partie fait des concessions. Mais pour l'instant, ce n'est aucun de ces scénarios, juste quelques roquettes ici ou là , a déclaré à l' AFP Ron Giladi, un quadragénaire habitant Tel-Aviv.

Des échanges de tirs avaient déjà eu lieu entre Gaza et Israël la semaine dernière après la mort, dans une prison israélienne, d'un responsable du Djihad islamique en grève de la faim.

Des personnes en deuil portent le corps d'un jeune Palestinien tué lors d'un raid israélien. Photo : Reuters / Mohamad Torokman

En août 2022, trois jours d'affrontements entre Israël et le Djihad islamique avaient causé la mort de 49 Palestiniens, dont au moins 19 enfants d'après l'ONU.

Environ 200 roquettes avaient été tirées de Gaza vers Israël, faisant trois blessés.

En Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967, deux membres de la branche armée du Djihad islamique ont été tués mercredi lors d'une incursion israélienne près de Jénine (nord).

Depuis le début de l'année, au moins 132 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l' AFP effectué à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, du côté palestinien, des combattants et des civils, parmi lesquels des mineurs, et, du côté israélien, une majorité de civils, dont des mineurs, ainsi que trois membres de la minorité arabe.