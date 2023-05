La chapelle intérieure du Monastère des Ursulines bientôt ouverte au public

Depuis 120 ans, à peu près personne d'autres que les religieuses ne pouvaient voir la chapelle intérieure du Monastère des Ursulines dans le Vieux-Québec, puisqu'elle était réservée aux sœurs. Le public aura maintenant accès à la chapelle intérieure, après près d’un an et demi de travaux. La chapelle ouvrira ses portes le 20 mai prochain.

Depuis janvier 2022, des travaux de peinture, de restauration de plâtre et le nettoyage d'œuvres d’art ont eu lieu dans la chapelle intérieure, aussi surnommée le cœur des religieuses . C’est la première fois que le lieu subissait des rénovations depuis sa reconstruction en 1902.

On voyait beaucoup de fissurations, de décollement de la peinture. On retrouvait aussi un peu de morceaux de plâtre parfois au plancher , raconte le coordonnateur des bâtiments et services au Monastère, Daniel Caron.

Le dôme de la chapelle interieure du Monastère des Ursulines. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Pendant les travaux, l'entièreté de la chapelle était en échafaudage. Les peintres au plafond ont travaillé penchés, soutient le coordonnateur.

Dans l’un des anges sculptés, un message a été inséré pour une future restauration, peut-être dans une centaine d’années. C’est un message des Ursulines aux générations futures qui expliquent brièvement ce qu’était la communauté des Ursulines et la chapelle , explique M. Caron.

Des travaux de restauration avaient déjà été faits il y a près de 25 ans dans la chapelle extérieure du Monastère.

Des équipes s'affairent auprès d'éléments de la chapelle qui sont toujours enveloppés de couvertures protectrices. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Des œuvres restaurées

Parmi les œuvres d’art restaurées, le tableau L’apparition du Sacré-Cœur à Madeleine Rémusat a bénéficié de près de 450 heures de travail entre 2015 et 2018. Il sera bientôt de retour dans la chapelle intérieure. Le tableau d’origine française du 18e siècle était entreposé depuis plusieurs décennies dans les réserves du Monastère. Le cadre a aussi été restauré, grâce à 900 heures de travail.

C’est un tableau qui avait des déchirures anciennes, des zones où la peinture s’écaillait, des repeints aussi à certains endroits. Le vernis qui jaunit également avec le temps. Tout ça a été enlevé. L’éthique de la restauration nous demande de retrouver la couche d’origine de l'œuvre , explique la restauratrice de peinture au Centre de conservation de Québec, Sophie Roberge.

Les tableaux L'apparition du Sacré-Cœur à Madeleine Rémusat et L'Immaculée Conception (de gauche à droite). Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Une nouvelle toile a aussi été collée derrière celle d’origine afin de la solidifier.

Le tableau L’Immaculée Conception sera également dans la chapelle. Cette version de 1893 est en fait une réplique de l’original, prêté à la communauté des Ursulines à l’époque, qui en avait réalisé une copie personnalisée, en ajoutant la ville de Québec en arrière-plan.

Une fierté pour les religieuses

Sœur Pauline Duchesne, supérieure générale des Ursulines de l’Union canadienne, est bien satisfaite des travaux. Les religieuses souhaitaient que le lieu reste fidèle à ses origines. Il a été question de savoir si on changeait les couleurs. Il y avait quelque chose de sobre qu’on voulait garder et je pense que ça a été bien respecté , soutient Sr Duchesne.

« C’est un sentiment de fierté de voir qu’on redonne à ce lieu si cher aux Ursulines l’entretien et la beauté qu’il avait déjà. Pour nous, c’est un cadeau qu’on veut faire à la population québécoise. Que ce lieu demeure vivant et que plus de personnes puissent l'admirer. » — Une citation de Sœur Pauline Duchesne, supérieure générale des Ursulines de l’Union canadienne

Il y a encore une cinquantaine d’ursulines dans la région de Québec, selon Sr Duchesne.

Avec les informations de Valérie Cloutier