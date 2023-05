Un nouveau juge est nommé au palais de justice de Sept-Îles

Un nouveau juge a été nommé à Sept-Îles par le ministre de la Justice. Alexandre Germain s’occupera principalement de la Chambre de la jeunesse et de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.

Le poste de juge à la Cour du Québec qu’occupe Alexandre Germain était vacant depuis plus d’un an et a fait l’objet de deux appels de candidatures avant d’être pourvu.

Avant de devenir juge sur la Côte-Nord, Me Alexandre Germain pratiquait, depuis 2020, au sein du contentieux du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Il a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et a été admis au barreau en 2008.

Grâce à sa nomination, il viendra combler en partiela pénurie d'effectifs qui afflige la Direction régionale des services juridiques.

Le milieu judiciaire de la région s'en réjouit et espère que sa présence réduira les délais dans le système de justice.

Ça va désengorger et aider les juges en place à entendre les gens dans des délais qui sont adéquats , soutient Michel Claveau, avocat et associé directeur du cabinet de Caïn Lamarre sur la Côte-Nord. Mais selon lui, un juge ne peut à lui seul assurer l’efficacité d’un palais de justice.

« C’est clair que si on n’a pas le personnel de soutien, le juge va être là, mais s'il n'y a pas d'huissier-audiencier, s'il n'y a pas de greffier-audiencier, ça ne pourra pas fonctionner. » — Une citation de Michel Claveau, avocat et associé directeur du cabinet de Caïn Lamarre sur la Côte-Nord

« Il va devoir jongler avec une réalité qu’il ne connaît pas. Nous, comme juristes, on va suivre ça de près. » — Une citation de Anne-Marie Gauthier, avocate à Sept-Îles et copropriétaire du cabinet Gauthier et Neveu Héroux

Mme Gauthier note que les spécificités de la région demanderont au nouveau juge une adaptation considérable. Le district judiciaire de Mingan a cette particularité d’être entouré par des communautés innues , précise-t-elle.

Anne-Marie Gauthier, avocate à Sept-Îles et copropriétaire du cabinet Gauthier Neveu Héroux Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Par contre, le fait que M. Germain arrive de l’extérieur de la région en aurait fait sourciller plusieurs, selon elle. Ce que je déplore, c’est qu’ils aient choisi quelqu’un de l’extérieur de la région. Il y a un peu d’incompréhension par rapport à ça dans le milieu judiciaire de Sept-Îles.

Certainement que ça va aider , selon Anne-Marie Gauthier, avocate à Sept-Îles et copropriétaire du cabinet Gauthier Neveu Héroux.

Une pénurie généralisée

Céline Bonneau, la présidente régionale pour le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine du Syndicat de la fonction publique et parapublique décrie le problème de rétention dans la région.

Il y a beaucoup de départs dans les palais de justice, que ce soit des mutations, des départs à la retraite ou des démissions. Il y a un roulement de personnel assez imposant dans les palais de justice , affirme-t-elle.

Le syndicat, qui représente les employés dans les palais de justice de la province, demande à Québec de rendre leurs emplois plus attractifs, notamment en augmentant les salaires. Minimalement [à la hauteur de] l’indice des prix à la consommation, plus 4 % par année de rattrapage salarial , plaide-t-elle.

Je pense qu’il doit mettre les ressources nécessaires. À l’heure actuelle, quand on se compare, il y a du rattrapage à faire , est-elle d'avis.

Le système de justice fait face à de la compétition venant d’autres ministères.

« Les gens rentrent, constatent que l’emploi ne leur plaît pas et que les conditions de travail ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, puis ils partent. » — Une citation de Céline Bonneau, la présidente régionale du Syndicat de la fonction publique et parapublique pour le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

Pour ceux qui restent, l’obligation de former sans cesse de nouveaux employés est épuisante, rapporte Mme Bonneau.

Pour Michel Claveau, un milieu de travail sain est un élément essentiel à la rétention de la main-d’œuvre.

Le salaire est important, mais les conditions de travail qui ne sont pas pécuniaires sont importantes aussi : l’atmosphère, l’appréciation qu’on a pour les personnes, le respect qu’on reçoit, l’équipe, ça va des fois supplanter l’argent dans les considérations des employés , dit-il. Cet ingrédient magique-là, c’est primordial .

D’après les informations de Charles-Étienne Drouin