Les libéraux espéraient peut-être que le temps jouerait en leur faveur dans le dossier de l’ingérence. Mais alors que le sable s’écoule dans le sablier, la confiance du public envers la démocratie s’émiette. Et cette crise de confiance représente un danger peut-être encore plus grand que l’ingérence étrangère elle-même.

Quand le rapporteur spécial du gouvernement David Johnston remettra son rapport, au plus tard le 23 mai, il y aura presque 200 jours que les premiers articles portant sur l’ingérence chinoise dans le processus électoral auront été publiés.

197 jours, pour être précis.

Il arrive souvent, lors de crises politiques, que le temps fasse son œuvre et chasse les problèmes. Le public se désintéresse du scandale, d’autres nouvelles se taillent une place à la une, les médias passent à autre chose. Il suffit pour le politicien de s’accrocher et de laisser passer la tempête.

Mais dans le dossier de l’ingérence chinoise, le problème gonfle semaine après semaine.

À mesure que le sable s'écoule dans le sablier, des couches de complexité s'accumulent. Et les conséquences de l’inaction s’amplifient.

Le drapeau chinois a flotté sur la colline du Parlement en juin 2016 lorsque le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré son homologue canadien de l’époque, Stéphane Dion. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Des révélations fragmentées

On a d’abord appris que Pékin aurait ciblé 11 députés (9 libéraux et 2 conservateurs) qu’il souhaitait favoriser aux élections fédérales de 2019.

Puis que pour le scrutin de 2021, le régime chinois aurait élaboré une stratégie sophistiquée pour permettre la réélection d’un gouvernement libéral minoritaire, tout en misant sur la défaite des députés les plus réfractaires à Pékin. Son modus operandi : désinformation et pression sur la diaspora chinoise au Canada.

Le dossier a pris une tournure plus personnelle pour Justin Trudeau quand il a été révélé que la fondation qui porte le nom de son père a reçu 140 000 $ d’un donateur chinois, une somme possiblement offerte dans l’espoir d’influencer la politique canadienne.

La situation est devenue inquiétante quand des menaces contre la famille du député conservateur Michael Chong ont été dévoilées. Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) n’a pas cru bon d'aviser le principal intéressé, qui avait coupé les ponts avec sa famille de Hong Kong justement pour la protéger.

Et on ignore toujours qui, dans les plus hautes sphères du pouvoir, était au courant de ces menaces.

Michael Chong siège entre autres aux comités des affaires étrangères et du développement international, ainsi qu'à l'instance qui s'occupe des relations Canada-Chine. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Que se serait-il passé sans le travail des journalistes – particulièrement ceux de Global et du Globe and Mail – et sans les lanceurs d’alerte? Aurait-on dit à Michael Chong que des menaces pesaient sur sa famille? Le diplomate intimidateur aurait-il été expulsé? Le chèque de 140 000 $ à la Fondation Trudeau aurait-il été remboursé? L’attention aurait-elle été braquée sur les consulats chinois qui exercent des pressions sur la diaspora?

La réponse à toutes ces questions est fort probablement non, ce qui laisse présager que notre connaissance de l'étendue des tentatives d’ingérence de Pékin est encore bien limitée.

Ne pas connaître l’ampleur de notre ignorance rend encore plus urgente la nécessité de faire la lumière dans ce dossier.

Crise de confiance

En laissant au rapporteur spécial David Johnston le soin de déterminer s’il faut ou non une enquête publique sur l’ingérence étrangère, Justin Trudeau a laissé filer de précieuses semaines. Tous les partis d’opposition lui enjoignaient pourtant de s’attaquer rapidement au problème en ouvrant une enquête.

Prendre son temps ne s’est pas avéré une stratégie payante, puisqu’en ignorant un problème, le premier ministre en a créé un nouveau. Le temps coulant du haut du sablier s’est transformé en méfiance en arrivant en bas.

La confiance du public envers les institutions, déjà malmenée par la désinformation et les théories complotistes qui empoisonnent le débat public, s’effrite.

Selon un sondage Léger réalisé en mars dernier, 29 % des Canadiens croient que le système électoral n’est pas sûr . Presque un électeur sur trois regarde désormais la démocratie canadienne avec suspicion.

Le public canadien a pu percevoir les ravages d’une crise de confiance envers le processus démocratique dans la foulée de la dernière élection présidentielle américaine. Personne à Ottawa n’aurait avantage à ce que cette agitation se propage au nord de la frontière.

À moins de deux semaines de la publication des recommandations de David Johnston sur l’ingérence, il semble de moins en moins probable que le gouvernement puisse éviter une enquête publique sur la question. Le temps perdu aurait pu servir à s’assurer d’avoir le moins de sable possible dans l’engrenage de notre démocratie.