L’Alliance forêt boréale attend d’être consultée sur le plan de protection du caribou

L'organisme a interpellé le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, par voie de communiqué il y a quelques semaines.

Selon M. Baillargeon, l'élu avait promis, lors de son passage à Roberval en mars, que les groupes d’intérêt, y compris les communautés autochtones et des groupes environnementalistes, seraient consultés avant la présentation officielle de la stratégie.

Toujours selon le préfet, le ministre Charette devait relancer les élus de la région afin de discuter des divers scénarios élaborés par Québec.

La ministre des Forêts, d’ailleurs, on ne l’a toujours pas entendue. Elle ne s'est prononcée sur rien depuis le début de son mandat comme ministre des Forêts, et ça, c’est d’autant plus inquiétant, parce qu’on sait très bien que le ministère de l’Environnement va imposer une contrainte qui va venir changer la donne, et au ministère des Forêts, il n’y a toujours pas eu de réaction. Même le ministre de l’Économie n’a pas réagi non plus. [Pourtant, l'exploitation forestière], c'est une part importante de nos exportations au Québec , souligne Yanick Baillargeon.

L’élu du Lac-Saint-Jean anticipe les conséquences de la nouvelle stratégie de protection du caribou forestier. Il faut, selon lui, réfléchir à des solutions qui vont atténuer les impacts sur les communautés forestières.

Le ministère des Forêts a dans ses mains ce qu’on appelle le régime forestier et, dans ce régime forestier-là, il y a des voies de passage qui pourraient être utilisées pour essayer de compenser des pertes de volume. Donc, c’est sûr et certain que c’est le ministère des Forêts qu'il va falloir qu'il réagisse, mais c’est pour ça qu’on est inquiets étant donné qu’on ne les entend toujours pas. Ce sont eux qui ont la clé de voûte entre les mains , ajoute Yanick Baillargeon.

L'éventuelle fermeture de chemins de villégiature inquiète également le regroupement d'élus municipaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Cette mesure toucherait bon nombre de propriétaires de chalet.