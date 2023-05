Les feux peuvent créer leurs propres cumulonimbus : les pyrocumulonimbus

L’être humain ou les conditions météorologiques sont régulièrement identifiés comme étant la cause de feux en zone forestière. Cependant, les feux eux-mêmes peuvent être à l'origine de nouveaux brasiers à cause des orages générés par les pyrocumulonimbus, des nuages qu'ils produisent.

Comme ces nuages orageux n’ont pas de pluie, leurs foudres déclenchent plus d’incendies.

Ils sont mystérieusement formés à partir des feux , dit Mike Fromm, météorologue au laboratoire de la marine américaine, à Washington.

Ce phénomène commence par être un pyrocumulus, un type de nuage qui a été observé vendredi dernier en Alberta. Quand il prend du volume, le pyrocumulus devient alors un pyrocumulonimbus. Les spécialistes ne savent pas encore ce qui déclenche cette transformation, précise le météorologue.

La formation du nuage franchit un seuil lorsque le feu génère une certaine quantité de chaleur résiduelle.

Les pyrocumulonimbus provoquent des changements météorologiques dans les régions où ils se trouvent, et ils peuvent être très dangereux pour les pompiers. Les vents deviennent plus forts et erratiques , dit le météorologue, en ajoutant que la visibilité peut aussi être réduite, car le ciel peut s’assombrir d’un coup.