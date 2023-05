Une ex-dirigeante de Vidéotron et Verizon à la tête du C. A. d’Hydro-Québec

Manon Brouillette entrera en fonction le 2 juin prochain pour un mandat de cinq ans. Elle remplacera ainsi Jacynthe Côté, qui avait annoncé son départ comme présidente du C. A. en décembre dernier.

Avec les autres membres du conseil d'administration et le gouvernement du Québec, Mme Brouillette poursuivra le travail en cours qui conduira à la nomination du nouveau ou de la nouvelle PDG , lit-on dans un communiqué d'Hydro-Québec publié mercredi.

Rappelons que Pierre Despars assure actuellement l’intérim à titre de PDG après le départ de Sophie Brochu, le 11 avril dernier.

Manon Brouillette œuvre depuis plus de 20 ans à la tête d’entreprises dans les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies, dont Vidéotron, de 2014 à 2018, et plus récemment Verizon.

« Devant les défis que représentent les changements climatiques et la forte croissance de la demande d’électricité propre, l’entreprise a, une fois de plus, rendez-vous avec l’histoire. » — Une citation de Manon Brouillette, nouvelle présidente du C. A. d’Hydro-Québec

La dirigeante originaire de Trois-Rivières a aussi été membre du conseil de plusieurs entreprises québécoises et internationales, notamment la Banque Nationale, le Cirque du Soleil et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Tout au long de son parcours, elle a travaillé en faveur du développement du leadership féminin et de la santé mentale en milieu de travail, souligne le communiqué. En 2016, Mme Brouillette a été lauréate d’un prix Femmes d’affaires du Québec dans la catégorie Dirigeante d’entreprise privée .

Mme Brouillette est titulaire d'un baccalauréat en communication marketing de l'Université Laval et d'un diplôme de perfectionnement de l’Ivey Business School de l’Université Western Ontario.

La dirigeante a aussi figuré sur la liste des 100 Canadiennes les plus influentes du magazine L'Actualité en 2014 et en 2016.

Passage à Verizon

Mme Brouillette a connu une ascension professionnelle rapide, mais succincte, chez le géant américain des télécommunications Verizon.

Seulement quatre mois après avoir fait son entrée dans l’équipe de la haute direction en 2021, la femme d'affaires a gravi les échelons et occupé les fonctions de PDG de la division consommateurs, en plus de devenir la vice-présidente de la division communications.

Durant son passage au sein de l'entreprise, elle était notamment responsable de la gestion de la croissance de l’entreprise au moment où celle-ci développait et déployait sa technologie 5G.

Or, l'expérience a été de courte durée : Mme Brouillette a remis sa démission un an et demi après avoir rejoint l'équipe de Verizon.

Le premier ministre François Legault a souligné sur Twitter le parcours exceptionnel de Mme Brouillette, qui saura relever les défis énergétiques du Québec .