L’Alberta pourrait reporter des élections dans certaines circonscriptions à cause des feux

Mercredi, le maire du comté de Yellowhead, particulièrement ravagé par les flammes, a appelé au report des élections provinciales dans les 87 circonscriptions, prévues le 29 mai. Le vote par anticipation, lui, aura lieu du 23 au 27 mai.

L’élection n’est rien d’autre qu’une distraction, à ce point-ci , dénonce Wade Williams.

Nous demandons que vous reportiez l’élection et formiez un gouvernement de collaboration non partisan, pour l’amélioration de la vie des Albertains , demande-t-il aux dirigeants provinciaux.

Pour l’instant, Élections Alberta n’envisage pas de reporter l’élection partout, mais pourrait le faire dans les circonscriptions les plus touchées par les feux.

Circonscriptions comprenant au moins une communauté sous ordre d’évacuation, en date du mercredi 10 mai : Drayton Valley-Devon

Lac Sainte-Anne-Parkland

West Yellowhead

Athabasca-Barrhead-Westlock

Lesser Slave Lake

Central Peace-Notley

Grande Prairie-Wapiti

Peace River

Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre

Le directeur général des élections surveille la situation et nous travaillons à évaluer l’impact dans chaque circonscription. Lorsque nous nous rapprocherons des jours de vote, nous aurons une meilleure idée de ce qui pourrait être nécessaire , explique la porte-parole d’Élections Alberta, Robyn Bell.

La loi électorale albertaine prévoit qu’en cas d’urgence, de catastrophe naturelle ou de circonstance exceptionnelle et imprévisible, il est possible d’interrompre le vote dans un bureau de vote.

Le directeur général des élections peut changer les heures de vote, déplacer un bureau de vote ou demander à la Cour du Banc du Roi de discontinuer l’élection si les modifications aux heures et au lieu de vote ne sont pas suffisantes pour répondre aux circonstances .

Élections Alberta doit faire une demande à la cour pour le report d'élection pour chaque circonscription touchée.

Si sa demande est acceptée par la cour, l'élection devrait alors se tenir dans les six mois suivants. La date serait déterminée par le gouvernement albertain.

Le Parti conservateur uni (PCU) et le Parti albertain estiment tous trois que la décision doit être prise par Élections Alberta, une organisation non partisane. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) albertain a, quant à lui, refusé de se prononcer sur la question.

Un impact sur les résultats le 29 mai?

Le professeur de sciences politiques du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta Frédéric Boily affirme qu’un report d’élections serait exceptionnel .

Il est possible que cela ait un impact sur les résultats le soir du 29 mai.

On présume que [les circonscriptions les plus touchées par les feux] sont des circonscriptions plus acquises aux conservateurs unis. Par conséquent, si c’est vraiment très serré dans l’élection en général et que le NPD fait une percée du côté de Calgary, il se pourrait que les six ou sept élections reportées soient importantes pour la détermination du gouvernement , explique le politologue.

Il faut qu’un parti remporte l’élection dans 44 des 87 circonscriptions pour former un gouvernement majoritaire en Alberta.