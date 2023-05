Inquiétudes dans les écoles face à la révision de la politique sur l’identité de genre

La révision de la politique sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles du Nouveau-Brunswick suscite des inquiétudes. La politique 713 « ne serait pas assez claire » selon le ministère de l’Éducation. Des intervenants du milieu scolaire et de la communauté LGBTQ+ ne sont pas d’accord.

Cette politique 713 garantit notamment aux élèves qu'ils pourront utiliser le pronom de leur choix (il, elle ou iel) sans que cela ne puisse être remis en cause par quiconque. Elle prévoit aussi que chaque école ait au moins une salle de bain non genrée.

La coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau se demande si les changements qui seront effectués à la politique seront positifs. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

La coprésidente de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, est l’une de celles qui s’inquiètent du but réel de cette révision. Elle ne voit pas du tout quelle partie de la politique nécessiterait un changement et croit que le ministre de l'Éducation Bill Hogan devrait mettre les pendules à l’heure.

Vendredi, de 20 à 30 personnes ont manifesté contre une séance de formation sur la diversité sexuelle et de genre organisée pour les enseignants. Il s’agirait d’une minorité, selon Nathalie Brideau, qui ne saisie pas pourquoi le ministre Hogan s’est distancié publiquement de la tenue de cette activité.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, croit que la mise en œuvre de la politique a révélé des situations où elle était peut-être trop large et/ou peu claire. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Même avant l’entrée en vigueur de la politique 713 en août 2020, des formations étaient offertes dans les écoles pour sensibiliser aux enjeux de la diversité, indique Nathalie Brideau. La mise en place de la politique a servi à solidifier administrativement cette vision en milieu scolaire.

On doit s’assurer que le personnel est formé pour rendre ce milieu-là, la salle de classe, inclusive , rappelle-t-elle. C’est vraiment une politique sécuritaire qui rend l’école ouverte pour tout le monde.

Ne pas miner le bien-être des jeunes

La directrice de Fierté Dieppe Pride, Audrey Gionet croit que la protection qu’apporte cette politique est essentielle pour le bien-être des jeunes.

« La politique met des exigences minimales en place que les écoles doivent respecter justement pour permettre aux gens de la communauté 2LGBTQIA+ de pouvoir être eux même […] et s’épanouir à l’école. » — Une citation de Audrey Gionet, directrice de Fierté Dieppe Pride

Si tu sais que tu vas être jugé d’avance parce que tu es une personne trans ou une personne homosexuelle, tu n’oseras pas faire ton coming out en public puis ça va faire en sorte que tu seras obligé d’avoir une façade devant toi , partage Audrey Gionet. Tu ne pourras pas être qui tu es, puis tu vas être malheureux.

Audrey Gionet, directrice de Fierté Dieppe Pride, le 10 mai 2023. Photo : Radio-Canada / OCEANE DOUCET

De son côté, la travailleuse sociale du District scolaire francophone Sud France Breault souligne que la politique 713 concorde avec les directives d’autres juridictions canadiennes.

France Breault, qui travaille sur ces sujets, confirme que la politique a été bien reçue autant chez le personnel que les élèves et a des répercussions positives en milieu scolaire.

Il y a une grande ouverture chez notre jeunesse par rapport à la diversité sexuelle et de genre puis on le voyait très bien lors de nos interventions et nos présentations sur le sujet , assure-t-elle.

Cette politique aide à réduire les situations d’intimidations, croit France Breault, qui craint sa révision en cours.

La FJFNB veut être à la table de discussion

À la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB), les démarches du ministère inquiètent également.

On ne sait pas encore ce que seront les changements. Ils pourraient être positifs, mais ils pourraient aussi brimer les droits de certaines personnes , avance Ophélie Chiasson, représentante Sud du conseil de direction.

Ophélie Chiasson, représentante Sud dans le conseil de direction de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB). Photo : Radio-Canada / OCEANE DOUCET

La FJFNB demande d’être consultée avant de faire tout changement. Une politique comme cela touche directement nos membres et nos valeurs , rappelle Ophélie Chiasson. Cette loi-là est vraiment vitale pour l’identité des jeunes dans les écoles.

Ophélie Chiasson fréquente l’École Mathieu-Martin de Dieppe et affirme que la sensibilisation aux enjeux de la diversité en milieu scolaire est bien présente. Ça commence vraiment à faire des progrès, alors, il ne faut pas arrêter cela , estime-t-elle.

Bill Hogan n’était pas disponible pour une entrevue, mercredi.

Lundi, une porte-parole du ministère de l’Éducation, Morgan Bell, expliquait que la mise en œuvre de la politique a révélé des situations où elle était peut-être trop large et/ou peu claire , d’où la révision.

Par ailleurs, elle a assuré que le ministère ne tolère pas les tactiques visant les enseignants et qu’il va toujours protéger les droits de la personne.

D’après le reportage d’Océane Doucet