Jeux, musique et sports pour les jeunes évacués de Kashechewan

Arrivés sur les lieux en autobus, ils en sont à leur deuxième visite au Underground Gym, salle de boxe et d'entraînement et centre de jeunesse, depuis leur arrivée à Thunder Bay le 4 mai dernier.

Ils se sont tellement amusés là la dernière fois qu’ils veulent revenir , se réjouit Peter Panetta, fondateur et propriétaire du gymnase.

Un coup de téléphone aura suffi pour que M. Panetta réponde à l’appel et aille les chercher en autobus afin qu’ils passent la journée dans son établissement.

« Ils sont déplacés, ils sont [à] l'hôtel, il n’y a rien à faire. Alors, au moins, ils peuvent s’amuser! » — Une citation de Peter Panetta, fondateur et propriétaire du Underground Gym

L’agent de liaison communautaire de la Première Nation de Kashechewan, Victor Steven, abonde dans le même sens : nous avons commencé à organiser des événements pour les enfants afin de les garder occupés au lieu qu’ils passent leur journée dans une chambre d’hôtel . D'où l'idée de contacter M. Panetta afin de passer la journée au Underground Gym lundi dernier. Ils ont adoré et souhaitaient revenir!

Ce n'est pas la première fois que Peter Panetta rend son établissement disponible aux évacués de la Première Nation de Kashechewan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Une évacuation stressante pour les enfants

Une activité accueillie favorablement alors que les évacués vivent une situation stressante.

« C’est stressant. Chaque année, dès l'arrivée du printemps, boom! il faut être prêts à être évacués [...] et ce n’est vraiment pas agréable. » — Une citation de Victor Steven, L’agent de liaison communautaire entre la Ville et les évacués

Les enfants subissent également un stress, concède M. Steven, mais ajoute que la perspective de sortir, d’aller à la découverte de la ville et de ce qu’elle peut leur offrir, leur fait du bien.

Même constat pour Earl Reuben, présent avec son fils et sa nièce. C’est notre deuxième fois ici aujourd’hui. Ils aiment faire de la boxe [...] et prendre des vêtements usagés ici pour ramener dans la communauté.

Quant à M. Panetta, il est heureux que son établissement serve à ces fins et envisage la possibilité d’emmener les jeunes de Kashechewan en randonnée pendant la fin de semaine.

Aller au-delà de l’essentiel

Entre 240 et 250 évacués de la Première Nation de Kashechewan sont à Thunder Bay depuis le 4 mai dernier. La majorité d’entre eux sont logés au Valhalla Inn et au Victoria Inn.

Lundi dernier, tout comme aujourd'hui, Peter Panetta a transporté les évacués de Kashechewan de leur hôtel à sa salle d'entraînement. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

En tant que ville hôte, Thunder Bay coordonne l’accueil avec ses partenaires, notamment la Croix-Rouge, la Première Nation de Fort William et les gouvernements provincial et fédéral. Toutefois, le tout est financé par Services aux Autochtones Canada, explique le directeur général de la ville, Norm Gale.

Oui, affirme M. Gale, il nous incombe de les loger, de les nourrir et d’assurer leur sécurité, mais il ajoute que la Ville de Thunder Bay est fière d’aller au-delà de ces attentes. Il s’agit également de leur fournir un peu de culture, de divertissement et d’organiser des activités, ajoute-t-il.

« Ces personnes sont contraintes d’être ici. Elles ont dû quitter leur domicile. Elles ont entâmé un long chemin pour être à Thunder Bay et nous voulons qu'elles vivent une expérience agréable, malgré les circonstances. » — Une citation de Norm Gale, directeur général de la Ville de Thunder Bay

Plusieurs organismes à but non lucratif offrent ainsi des programmes récréatifs et culturels, souligne M. Gale.

Il ajoute que ce volet n’est pas limité aux enfants, bien que l’accent soit mis sur eux, et que tous et toutes peuvent y trouver leur compte.