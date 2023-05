D’importants travaux à faire au camping le Genévrier de Baie-Saint-Paul

S'il ne veut pas se laisser décourager par l'ampleur des travaux, le propriétaire des lieux et directeur du camping, Bruno Labbé, ne sait pas trop par où commencer.

« C’est un peu difficile de savoir comment réagir, puis par où reprendre tout ça. C’est un beau défi. » — Une citation de Bruno Labbé Directeur général, propriétaire du camping le Genévrier

M. Labbé estime qu’entre 30 et 35 % du camping est actuellement inopérable, soit une centaine d'emplacements et une quinzaine de chalets.

Des chalets du Camping Le Genévrier ont été endommagés par les inondations. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Le coup est d'autant plus dur à encaisser à quelques semaines du lancement de la saison estivale dans cette véritable institution touristique qui existe depuis 1966. Chaque été, plus de 500 familles y viennent. C’est plusieurs milliers de personnes qui résident, c’est des gens de l’extérieur, qui vont à l’épicerie, dans les restaurants, qui vont aux activités. Donc c’est sûr qu’il y a un impact majeur , rappelle M. Labbé.

Il faut à présent répertorier les dégâts et déterminer le montant de la facture pour relancer le site. C’est des travaux qui sont au-delà de ce qu’une entreprise peut supporter. Le pont a disparu, qui permettait de passer de l’autre côté de la rivière , explique le propriétaire. Il espère de l’aide publique, en ajoutant que les assurances couvrent une partie des biens immeubles, mais pas les dommages au terrain.

Si la rivière des Mares est maintenant rentrée dans son lit, les traces de la crue, le 1er mai 2023, sont toujours visibles à l'entrée du camping Le Genévrier, à Baie-Saint-Paul. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussières

Malgré tout, M. Labbé se donne jusqu’à la fin du mois de juin pour envisager le futur.

De son côté, le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, compte prêter main-forte à l’entreprise qu’il qualifie de ville dans la ville .

« C’est un camping qui fait partie de notre carte de visite. » — Une citation de Michaël Pilote maire de Baie-Saint-Paul

On ne les laissera pas tomber. On a différentes discussions avec les membres du gouvernement. Le ministère du Tourisme est bien au fait, on va travailler d’arrache-pied avec les différents partenaires pour s’assurer que le Genévrier puisse se rehausser et revenir éventuellement , assure le maire Pilote.

Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a eu un cours de gestion de crise en accéléré dans la dernière semaine. Photo : Radio-Canada

D’ici là, l’urgence est rendre le site sécuritaire puisque la crue a modifié le lit du cours d'eau.

La rivière circule maintenant un peu partout au milieu du site, la rivière qui faisait environ une vingtaine de mètres de large aujourd’hui peut faire jusqu’à 150, 200 mètres de large à certains endroits , indique Bruno Labbé en concluant Il faut voir comment on peut redémarrer tout ça.

Avec les informations de Guylaine Bussière.