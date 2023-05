Le Festival western de Saint-Tite frappe fort : Tim McGraw sera de la prochaine édition

Depuis le début des années 1990, Tim McGraw enfile les succès. Il a vendu plus de 90 millions d’albums dans le monde. Sa musique est appréciée d’un vaste public. Ses chansons Something Like That, I Like It, I Love It et Don’t Take The Girl font partie de ses grands succès.

En plus de ses chansons et de ses concerts, Tim McGraw est aussi apparu au grand écran dans plusieurs films.

Matt Lang Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Des artistes country se réjouissent

Matt Lang s’attend à voir un spectacle de grand calibre. C'est incroyable. Je pense que les gens vont voir un super de bon show avec Tim McGraw. C'est un vieux routier, puis je pense qu'il est capable d'en mettre plein la vue aux Québécois et Québécoises.

Même son de cloche pour Cindy Bédard qui qualifie également Tim McGraw de véritable légende vivante. Moi, j'ai jamais chanté son son répertoire, mais tu sais, c'est partout. N'importe quelle plateforme, pour écouter une playlist à saveur country, c'est sûr que le nom de Tim McGraw va se retrouver là-dedans. Elle ajoute avoir beaucoup écouté Highway don’t care qu’il interprète en duo avec Taylor Swift.

Cindy Bédard Photo : Radio-Canada

Un autre gros nom sur la liste

Après Johnny Cash, Kenny Rogers, Alan Jackson, Big and Rich, Alabama, le Festival Western de Saint-Tite pourra ajouter le nom de Tim McGraw sur sa liste d’artistes qui sont venus en spectacle au fil des ans.

C’est un énorme accomplissement pour nous d’avoir un artiste comme Tim McGraw à la tête de notre programmation! Nous sommes excités, fébriles et vraiment fiers d’offrir un spectacle de ce calibre à nos festivaliers pour la 55e édition [du Festival] , mentionne la présidente du comité organisateur, Nadia Moreau, par voie de communiqué.

Les billets sont en vente pour les membres du Fan-Club du Festival et pour le grand public. La billetterie sera ouverte le vendredi 12 mai à compter de 6 h.