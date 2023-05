Les défis culturels de l’Outaouais, selon Mathieu Lacombe

Pour la première fois depuis sa nomination l’automne dernier à la fonction de ministre québécois de la Culture et des Communications et de ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe nous partage sa vision, abordant les défis culturels de la région et les projets qui lui tiennent à cœur. Le député de Papineau évoque notamment le chantier du rattrapage, la collaboration de la province avec la Ville de Gatineau ou encore l’importance d’un Musée régional de l’Outaouais. La journaliste culturelle Christelle D’Amours l’a rencontré.

Comment percevez-vous votre rôle de ministre québécois à la Culture et aux Communications?

Pour moi, c’est une fonction importante au Québec. La culture est un pilier : c’est qui on est, c’est notre langue, bien sûr, mais c’est plus que ça. C’est tous nos produits culturels. C’est le théâtre, le cinéma, la télévision, la musique, tout ce qui fait en sorte qu’on partage quelque chose de commun. J’y crois profondément. Puis en Outaouais, je trouve intéressant d’avoir un ministre de la culture qui vient de la région, parce qu’on a beaucoup de travail à faire.

Que comptez-vous faire pour l’Outaouais?

La liste est longue, mais si je résume : du rattrapage. Il faut avoir le courage de faire le rattrapage qui s’impose en Outaouais dans le monde culturel. On est en train d’y travailler et je suis content d’avoir l’opportunité de le faire et [de concrétiser] la motion que j’ai présentée à l’Assemblée nationale. Pas seulement comme ministre responsable de la région qui doit convaincre des collègues, mais comme responsable d’un des dossiers où on doit opérer ce rattrapage.

Lors du dépôt du dernier budget québécois, des voix ont regretté l’absence d’enveloppe particulière pour l’Outaouais pour effectuer ce rattrapage. Qu’en pensez-vous?

Je comprends ce réflexe de toujours se tourner vers le budget. Le budget est un outil, mais ce n’est pas un baromètre pour savoir si un secteur se porte bien. On est capable de faire du rattrapage grâce aux programmes déjà existants. Et je pense qu’on va le démontrer et qu’on le démontre déjà. Ce qui est important pour moi, c’est le 4 millions $ investi à la Maison de la culture de Gatineau, qui n'est pas dans le budget mais qui se répercute sur le terrain. C’est aussi les sommes investies dans une entente sectorielle de développement culturel. Ça, c’est du concret pour moi.

L’Outaouais figure au dernier rang en matière de qualité de ses bibliothèques publiques, selon un rapport publié l’automne dernier. Qu’en avez-vous pensé?

L’état des bibliothèques, c’est toujours préoccupant. À Gatineau, on a de très beaux projets, mais on doit aussi se dire que le défi est grand. On a de beaux projets : je pense notamment à la bibliothèque sur le Plateau ; à la bibliothèque à Aylmer qui va être magnifique ; au projet en ce moment sur la table à dessin pour la bibliothèque Guy Sanche. Il y a beaucoup de projets et je travaille pour qu’on puisse les réaliser.

Le mois dernier, vous vous êtes assis avec la mairesse France Bélisle pour discuter des différents dossiers en culture à Gatineau. Qu’est-ce qui ressort de ces échanges?

Qu’on doit faire du rattrapage et qu’on est bien positionné en ce moment. Je pense que la Ville aussi avait du travail à faire et qu’elle le fait bien. Elle travaille actuellement sur sa politique culturelle, c'est une excellente nouvelle. Il faut aussi qu’il y ait un exercice de priorisation : la Ville doit être capable de mettre les moyens si on veut avoir du développement culturel. J’ai senti que France Bélisle a cette volonté et qu’on comprend tous les deux qu’il y a un momentum à saisir. On va travailler ces projets ensemble, avec des priorités identifiées par la Ville qui rejoignent les miennes, comme le Musée régional ou l’idée d’avoir un espace bleu dans la région.

Pourquoi ce projet de Musée régional de l’Outaouais vous tient-il à cœur?

Parce que c’est important! C’est une question de fierté! On est la seule région au Québec qui n’a pas de musée régional. On a d’autant plus besoin de cette infrastructure culturelle qu’on est collé sur Ottawa. À Ottawa, la culture canadienne est très présente. Si on accueille tous ces touristes qui traversent la rivière pour se rendre au Musée canadien de l’histoire, le musée le plus visité au Canada, il faut avoir quelque chose de québécois à leur proposer. La culture québécoise et la culture canadienne, ce n’est pas la même culture! Pour moi, c’est non négociable : il faut aller de l’avant avec un projet comme ça.

Quel legs culturel voudriez-vous laisser en Outaouais, à l'issue de votre mandat?

Des projets précis, comme le Musée régional, comme un espace bleu, comme les Ateliers du ruisseau. Des investissements à la Salle Odyssée. La bonification aussi de nos ententes de développement culturel avec la Ville. Ça finance des projets exceptionnels comme le Sentier culturel, par exemple.

Globalement, le résultat sera d’avoir fait du rattrapage. Si on est capable de faire ça, je serai non seulement un ministre de la Culture très heureux, mais également un citoyen heureux, parce qu’on aura une meilleure offre culturelle.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Christelle D’Amours, reporter culturelle pour l’émission Sur le vif. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.