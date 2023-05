Nouveau départ pour une famille ukrainienne de Tête-à-la-Baleine

Le coordonnateur du projet d'accueil des Ukrainiens, Mickael Lambert, explique que les Baleinois ont rapidement décidé de se mobiliser pour accueillir une nouvelle famille dès juin.

Quand on a discuté de la possibilité d’accueillir une autre famille, le monde était d'accord, les gens étaient enthousiastes. On espère que ça va continuer comme ça, parce que malheureusement, au niveau budget, on avait tout mis pour deux familles , résume-t-il.

Mickael Lambert compte lancer une campagne de sociofinancement au cours des prochains jours afin de payer le voyage de cette nouvelle famille jusqu’à Tête-à-la-Baleine. Et après, on va passer à autre chose , espère-t-il.

Sur les réseaux sociaux, Mickael Lambert a lancé un appel à tous afin de préparer cette nouvelle arrivée.

« Nous nous sommes assurés par tous les moyens possibles de leur communiquer un portrait juste de la vie en Basse-Côte-Nord, avec les avantages qu’elle représente et surtout les désavantages et les défis [qui attendent] une famille si nombreuse. Ils ont aussi communiqué à plusieurs reprises avec la famille arrivée en septembre dernier. » — Une citation de Extrait d'un message de Mickael Lambert sur sa page Facebook

La nouvelle famille, qui compte deux parents et cinq enfants âgés de quelques mois à 15 ans, arrivera au village à la mi-juin. Ils ne parlent ni français ni anglais et vivent présentement en Lituanie après avoir fui la guerre.

Préparation plus facile

Plusieurs éléments nécessaires à l'accueil de cette nouvelle famille, comme le logement, étaient déjà réglés, ajoute M. Lambert.

On avait déjà un logement disponible avec le départ de cette famille qu’on a accueillie en février. On a aussi la connaissance de ce qu'il faut faire, quels papiers remplir, quelles informations sont nécessaires , précise le Baleinois.

Selon Mickael Lambert, les habitants de Tête-à-la-Baleine se sont approprié le projet d'accueil d'Ukrainiens. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Bélanger

De plus, le programme Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU), qui permet à des Ukrainiens d’arriver au Canada plus facilement, se termine cet été. C'était donc l’occasion ou jamais de grossir la population du village, selon Mickael Lambert.

L'école primaire Gabriel Dionne, à Tête-à-la-Baleine (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Garneau

Une école à sauver

Il ajoute que l’avenir de l’école du village, menacée en raison de la baisse démographique, a aussi fait partie des discussions au moment de relancer des démarches pour accueillir une nouvelle famille.