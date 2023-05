Meurtre d’un itinérant à Toronto : nouvelle comparution en groupe des 8 accusées

Les adolescentes ont comparu presque les unes à la suite des autres devant un juge de paix sur la plateforme Zoom en compagnie de leurs avocats.

Certaines d'entre elles avaient obtenu une dérogation du tribunal pour ne pas y assister et étaient représentées par leur avocat.

Deux autres étaient présentes en ligne depuis un centre de détention de l'Est de l'Ontario pour des raisons inconnues alors qu'elles avaient pourtant été libérées sous caution.

Il s'agit de l'adolescente no 1 qui avait été la première à être libérée à la fin décembre et de la mineure no 2, qui a récemment été libérée après un premier refus.

Les mineures, qui sont âgées de 13 à 16 ans sont toutes accusées du meurtre non prémédité de Ken Lee dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022.

Selon la police, elles ont encerclé la victime de 59 ans avant de la poignarder dans un parc près de la gare Union au centre-ville.

Ken Lee a été victime d'une attaque au couteau qui est survenue à la mi-décembre à Toronto. Photo : Fournie par le Service de police de Toronto

Un interdit de publication couvre toute cette affaire, même si aucun élément de preuve n'a cette fois été divulgué lors de l'audience de mercredi. Cet interdit permettra de mieux assurer l'impartialité de leur procès dont la date n'a pas encore été retenue.

L'identité des accusées est protégée en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui vise à les juger à l'écart des adultes et de les réinsérer dans la société.

Les huit mineures, qui sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire, devront toutes revenir au tribunal le 14 juin pour la suite des procédures judiciaires.

L'adolescente no 2 (à gauche) à côté de son avocat, Leo Adler, lors de son audience sur le cautionnement le 24 janvier 2023. La procureure Sarah De Filippis est assise devant son ordinateur. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Cinq d'entre elles avaient déjà été libérées sous caution durant l'hiver, cette fois par la juge Maria Sirivar de la Cour de justice de l'Ontario.

Deux de ces cinq mineures devront par ailleurs assister à leur conférence préparatoire au procès le 15 mai, chacune de façon séparée.

Deux autres jeunes filles, les adolescentes nos 2 et 5, avaient finalement été libérées sous caution à la fin avril après un premier refus l'hiver dernier.

Ces sept adolescentes sont depuis soumises à de strictes conditions d'assignation à résidence chez leurs parents ou leurs grands-parents à Toronto et à Ottawa.

L'adolescente no 5 (à gauche) en train de pleurer à côté de ses avocats (dont Nadia Chaabane à droite), avant que son audience sur le cautionnement ne débute le 30 janvier 2022. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La dernière mineure qui est toujours en détention, l'adolescente no 8, a elle aussi sollicité une révision judiciaire comme ses deux coaccusées.

Elle sera entendue le 12 juin avant sa prochaine comparution avec le reste du groupe.

Les adolescentes nos2 et 5 avaient à nouveau été entendues à la fin avril à cause de leur transfert inattendu du centre de détention juvénile pour jeunes filles de Brampton à celui de Kenora dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Leurs avocats ont fait savoir lors d'une audience extraordinaire le 26 avril 2023 et à laquelle Radio-Canada était présente que leurs clientes avaient été mises dans des conditions inacceptables , lorsqu'elles ont été envoyées d'urgence en pleine nuit par vol nolisé à Kenora.

L'avocate Joanne Prince, debout à côté de l'adolescente no 8 (de dos), s'adresse à la personne à la barre des témoins que l'on ne peut identifier. La procureure Sarah de Filippis était sur Zoom (à l'écran) à droite de la juge Maria Sirivar lors de l'audience du 10 février 2023. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La juge Sirivar avait partagé les inquiétudes des trois avocats et forcé la tenue d'une audience spéciale jusqu'à tard dans la soirée.

C'est à ce moment-là que les adolescentes nos 2 et 5 avaient été libérées sous caution en vertu d'un nouveau plan de sortie.

On a en outre appris mercredi que la mineure no 8 n'était plus à Kenora, puisqu'elle est apparue sur la plateforme Zoom depuis une maison d'arrêt située dans le Centre-Sud de la province.

La Résidence Marjorie Amos de Brampton a été inondée à la mi-avril, ce qui a forcé sa fermeture pour une période indéterminée. L'interdit de publication nous empêche de révéler la cause de cet incident.

Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, qui a la responsabilité de superviser les jeunes en détention en Ontario, a confirmé la fermeture pour y mener des travaux de nettoyage.