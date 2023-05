Les chiens de la DPJ de l’Estrie ont participé à près de 300 interventions l'an dernier

Une portion de tous les achats effectués mercredi aux divers restaurants McDonald's de la région permettront d’amasser des fonds pour la Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie. Ces dons vont loin, souligne la travailleuse sociale et spécialiste en activités cliniques Annie-Claude Fortin. Grâce à la Fondation, elle a notamment pu devenir la responsable de la chienne d’assistance Bobine, qui a participé à plus de 140 interventions auprès d'enfants et d'employés en 2022.