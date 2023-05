Un sondage syndical mené auprès d’un peu plus de 1000 employés de trois centres de services de la Mauricie et du Centre-du-Québec révèle que plus de la moitié du personnel de soutien sondé trouve son travail émotionnellement épuisant. Par ailleurs, plus du tiers dit avoir subi de la violence psychologique ou physique de la part d’élèves.

Les employés tels que les secrétaires d’école, les techniciennes en éducation spécialisée, les éducatrices en service de garde, les concierges et les préposées à la cafétéria ont été sondés en janvier dernier au sujet de leur travail des six derniers mois. Le personnel des centres de services scolaires du Chemin-du-Roy, des Chênes et des Bois-Francs a été consulté.

Environ 40 % des employés sondés ont répondu à ce sondage, selon la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Résumé des résultats : 61 % jugent que leur travail est émotionnellement épuisant;

42 % affirment avoir subi de la violence psychologique de la part d’élèves;

36 % affirment avoir subi de la violence physique de la part d’élèves;

44 % ont envisagé de quitter leur emploi;

67 % travaillent durant leur pause pour réaliser l’ensemble de leurs tâches.

La présidente du Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN), Annie Laflamme, n’est pas étonnée de ces résultats.

La violence a toujours été [[présente], mais de cette façon, à cette fréquence et à cette intensité, je vous dirais : jamais. On se fait tirer les cheveux, lancer des objets, mordre, puis ce n'est pas juste de la violence physique : il y a également de la violence psychologique , affirme-t-elle.

Elle mentionne aussi que les employés subissent de la surcharge en raison du manque de personnel, notamment. Il faut rendre ces emplois-là attrayants. Nos conditions de travail ne sont pas attrayantes présentement, [alors] ça ne donne pas le goût aux gens de venir travailler au sein du personnel de soutien , estime la représentante syndicale.

Les centres de services scolaires au courant des problèmes

Les directions des trois centres de services scolaires visés par ce sondage affirment ne pas être surprises de ces résultats et assurent que des mesures d’aide sont déjà offertes ou en cours d'élaboration.

D’entrée de jeu, le directeur général du Centre de services scolaire (CSS) du Chemin-du-Roy, Luc Galvani, affirme ne pas être, lui non plus, étonné de ces données. On n'est pas nécessairement surpris par ce qui est ressorti des sondages [...]. C'est une situation sur laquelle on travaille depuis déjà plusieurs mois en collaboration avec le syndicat pour mettre différentes actions en place pour être en mesure d'atténuer certains éléments , dit-il.

Il affirme que de la formation et de la sensibilisation au sujet de la violence physique et psychologique sont déjà offertes. On est en processus d'appel d'offres en ce moment pour bonifier notre programme d’aide aux employés pour ajouter la télémédecine, donc il y a différentes actions en ce moment qu'on est en train de déployer pour tenter de diminuer ce pourcentage-là, qui nous inquiète assurément , ajoute-t-il.

Le Centre de services scolaire des Chênes mentionne par courriel que des mesures sont déjà en vigueur. Par exemple, des formations sont offertes pour prévenir les risques de blessures.

« Justement, cette année, un sous-comité paritaire avec le syndicat du personnel de soutien a été [créé dans le] but d'élaborer un projet conjoint lié à la prévention et [d'avoir] un milieu sain et sécuritaire. » — Une citation de Normand Page, directeur des communications au Centre de services scolaire des Chênes

Le CSS des Chênes indique qu’à la suite d'une consultation des membres du personnel, ce sous-comité a proposé des pistes de solution, notamment de la formation et de l'information ainsi que l’élaboration de capsules de sensibilisation en lien avec la violence et la civilité dans les milieux .