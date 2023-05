La création de la Commission de gouvernance locale bien accueillie par l’AFMNB

La province a déposé mardi la Loi sur la Commission de gouvernance locale, qui prévoit que cette commission sera un cadre réglementaire de soutien pour les municipalités, en marge de la récente réforme municipale.

On attendait ça depuis longtemps parce que, vous savez, parfois, il peut y avoir quelques conflits ou ces choses-là, et avoir un organisme complètement indépendant, pour nous autres, c’était valable , lance le président de l’ AFMNB , Yvon Godin.

Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du N.-B. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Il explique qu’il est important pour les élus et les employés des municipalités de bien comprendre le code de déontologie et d’éthique, mais que si une municipalité ne peut pas régler un litige, cet organisme indépendant saura les épauler.

On pourra demander à cet organisme-là de mieux expliquer les choses lorsqu'on a des questions, des interventions. On n’ira pas à un tribunal immédiatement. Certaines choses peuvent se régler avant que ça aille trop loin et cette commission-là pourra aider , dit Yvon Godin.

La Commission de la gouvernance locale sera dirigée par un commissaire indépendant et sera chargée de toutes les fonctions d’administration, d’enquête, d’information et de consultation auprès des municipalités. Au besoin, elle pourra nommer un enquêteur qui viendra régler un conflit dans une municipalité.

On va essayer d'éviter de se rendre là, mais à un moment donné, lorsqu’on ne peut pas arriver à une solution, il faut que quelqu’un vienne, quelqu'un de l'extérieur, et qu'il puisse trancher , affirme Yvon Godin, en ajoutant que de commissions similaires existent déjà au Québec et au Manitoba.

Yvon Godin ajoute que la réforme de la gouvernance locale va bon train dans la majorité des communautés, même si le nerf de la guerre restera toujours la question du financement provenant de la province.

Un sommet sur la question sera organisé en septembre prochain pour discuter du cadre financier et d’autres éléments qui pourraient avoir un impact sur les revenus des municipalités, précise Yvon Godin.

Avec les informations du Téléjournal Acadie