PaLM 2, Bard, Pixel Fold et les autres annonces marquantes de Google I/O

Sundar Pichai, le directeur général de Google, a donné le coup d’envoi mercredi de l’importante conférence annuelle Google I/O. Parmi les annonces qui ont fait tourner les têtes, on compte la fin de la liste d'attente pour Bard, le dévoilement des modèles de langage PaLM 2, trois nouveaux appareils de la gamme Pixel et de nombreuses avancées liées à l'intelligence artificielle.

Vue immersive dans Maps

Google a déjà intégré plusieurs outils en 3D pour certaines villes dans Google Maps. Mais voilà que l’entreprise a déployé une nouvelle option, appelée Immersive View (vue immersive), qui permet d’afficher encore plus clairement les itinéraires.

Les routes et le trafic d’un lieu pourront être vus en 3D, ce qui facilite les repères visuels pendant les déplacements. Maps fournira également des données météorologiques sur l’endroit choisi et pourra effectuer des simulations d’achalandage routier afin de prédire ce qui attend les gens sur les routes. La fonctionnalité sera offerte au cours des prochains mois dans une quinzaine de villes, surtout américaines et européennes, mais pas au Canada.

Google Magic Editor

Google a dévoilé mercredi un éditeur d’images utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour supprimer ou déplacer facilement des éléments d’une photo ou encore améliorer la lumière de certaines parties de sa composition.

Google Magic Editor sera lancé sur Google Photos plus tard cette année et sur certains téléphones de la gamme Pixel en accès anticipé .

Les modèles de langage PaLM 2

Google a dévoilé mercredi PaLM 2, ses modèles de langage de nouvelle génération faisant concurrence à GPT-4 d’OpenAI. Ces modèles – plus forts en matière de logique et de raisonnement , selon Sundar Pichai – ont déjà été ajoutés à 25 services du géant californien, dont Présentation, Documents et Feuilles de calcul.

Le directeur général de Google a précisé que PaLM 2 a été formé sur des textes multilingues en plus de 100 langues.

PaLM 1 avait été annoncé en avril 2022.

Bard évolue

Le robot conversationnel de Google, Bard, rival de ChatGPT d’OpenAI, fonctionne déjà avec PaLM 2.

L'outil génératif, qui sera bientôt offert en mode sombre, connaît maintenant plus de 20 langages de programmation, dont Python.

Lors d'une démonstration devant public, Sissie Hsiao, vice-présidente de Google, a notamment demandé à Bard de jouer les conseillers en orientation, et celui-ci a suggéré des options de cursus scolaires en fonction d’intérêts énumérés à l’outil par écrit.

Dans les prochaines semaines, Bard pourra également fournir des images dans ses réponses, une fonctionnalité qui pourrait être utile lorsque l’outil joue les agents de voyage.

Les réponses de Bard pourront être exportées directement dans Gmail ou dans Documents.

Bard devient maintenant accessible dans 180 pays, sans liste d’attente, mais seulement en anglais. Une quarantaine de langages seront offerts bientôt , promet Google.

Des résultats de recherche dénichés par l’IA

Le moteur de recherche Google sera bientôt doté de résultats alimentés par l’intelligence artificielle, visibles dans le haut de l’écran.

La fonctionnalité – alimentée par un modèle de langage PaLM 2 – permettra notamment de fournir plus de contexte à une recherche Google, et les internautes pourront même relancer l’IA sur des questions complémentaires.

Le hic : l’IA génère des résultats seulement si elle juge qu’ils sont plus utiles que les résultats de base. Les sujets sensibles tels que la santé et les finances sont exclus d’emblée.

L’option sera réservée en premier lieu aux personnes résidant aux États-Unis qui se seront inscrites au Search Labs  (Nouvelle fenêtre) du géant.

L’IA intégrée à Android

L’intelligence artificielle générative aura aussi sa place dans les appareils qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android. Google a annoncé que ses tablettes et téléphones intelligents pourront notamment répondre aux messages textes à la place des gens, avec la fonctionnalité nommée Magic Compose (composition magique).

Celle-ci sera ajoutée à l’application de messages par défaut d’Android. L’outil d’IA s’inspirera du contenu de vos messages afin de suggérer des réponses qui vous ressemblent. On pourra également demander à Magic Compose de formuler une réponse plus concise et professionnelle, ou encore d’imiter un style en particulier.

Ce n’est pas la seule utilisation que pourront faire des adeptes d’Android avec l’IA. Google a également dévoilé un nouveau type de fond d’écran qui se sert de l’IA pour transformer des photos en images 3D qui changent de forme en bougeant l’appareil.

Pixel Fold, Pixel 7A et Pixel Tablet

Deux téléphones intelligents (Pixel Fold et Pixel 7A) et une tablette (Pixel Tablet) : ce sont les trois nouveaux appareils qu’a dévoilés Google pendant la conférence de mercredi.

Le dévoilement des caractéristiques du Pixel Fold, le premier téléphone intelligent à écran pliable de Google, était très attendu.

Le téléphone Pixel Fold de Google se plie comme un livre. Photo : Google

L’appareil est doté d’un écran OLED qui se déplie comme un livre pour révéler un écran de 7,6 pouces (19,3 cm) dont le taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz.

Il se détaillera 1800 dollars américains (2400 dollars canadiens). Il n'y a pas de date de lancement annoncée pour le Canada.

Le Pixel 7A est pour sa part un modèle beaucoup plus économique, offert à partir de 600 $, en vente dès aujourd’hui. Son écran de qualité 1080p mesure 6,1 pouces (15,5 cm) et possède un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz.

La tablette de la gamme Pixel comprend quant à elle un écran de 11 pouces (28 cm) et se détaille 700 $. Google la présente comme une tablette classique pouvant aussi faire office d’écran intelligent, puisque celle-ci vient avec une station d’accueil magnétique munie d’un haut-parleur intégré.

Les trois appareils sont équipés de la puce Tensor G2 de Google.

Trouvez vos appareils avec Google

Google a dévoilé mercredi comment sa fonction Find My Device, offerte sur des milliards d’appareils Android, parviendra à localiser vos gadgets qui manquent à l’appel.

Écouteurs, tablettes, téléphones intelligents et d’autres appareils pourront dans les prochains mois être ajoutés à l’outil Find My Device de Google. Pas besoin de traceurs : c’est le réseau des propriétaires d’appareils Google qui s’occupera de les repérer pour vous.

Sameer Samat, vice-président de Google, se veut rassurant : les données de localisation des appareils sont chiffrées et ne peuvent être consultées par l’entreprise.

Dès le départ, nous avons conçu le réseau de manière à préserver la vie privée , a-t-il ajouté.

Apple et Google ont annoncé il y a quelques jours travailler ensemble pour prévenir l’utilisation malveillante de dispositifs de traçage.

La fonctionnalité sera déployée plus tard cette année.