Un commentateur s’excuse après s’être moqué du nom du hockeyeur autochtone Zach Whitecloud

John Anderson a fait les propos qui lui sont reprochés pendant la description d'un but de Zach Withecloud dans une victoire de 5 à 1 de son équipe face aux Oilers d'Edmonton, lundi soir.

Quel genre de nom porte Whitecloud? C'est un nom génial si vous êtes du papier toilette , s'est exclamé John Anderson.

Le hockeyeur dit avoir parlé au commentateur mardi matin. Je pense qu'il s'agissait d'une tentative d'humour qui s'est avérée manifestement insensible, et il le reconnaît , ajoute-t-il.

Je voulais m'assurer qu'il sait que j'acceptais ses excuses. Les gens font des erreurs. Tout le monde peut tirer des leçons de ses erreurs et aller de l'avant dans une direction positive et essayer de s'améliorer.

Dans un communiqué, John Anderson a réitéré ses excuses.

« C'est entièrement de ma faute et je m'excuse sincèrement auprès de Zach, des Golden Knights, de leurs partisans pour ce que j'ai dit. C'est mon travail d'être préparé et de connaître les antécédents des joueurs, et j'ai tout gâché. » — Une citation de John Anderson, commentateur d'ESPN

Zach Whitecloud est le premier membre de la Première Nation dakota Sioux Valley à jouer dans la Ligue nationale de hockey. En s'adressant aux journalistes, il a été ému lorsqu'il a parlé de ses origines autochtones.

Je suis fier de ma culture. Je suis fier de mes origines, de l'endroit où j'ai été élevé et des personnes qui m'ont élevé. Je porte le nom de famille de mon grand-père, et rien ne me rend plus fier. Dans notre culture, nous avons été élevés pour être les premiers à tendre la main et à offrir de l'aide, et c'est pourquoi j'ai tendu la main à John ce matin , a-t-il dit.

La grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, s'est dite consternée par les commentaires du journaliste d' ESPN .

Nous espérons qu' ESPN et les responsables de la LNH utiliseront ces incidents comme occasions d'aborder le racisme et les préjugés qui continuent d'exister dans le hockey aujourd'hui , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les joueurs, les officiels et les diffuseurs de la LNH devraient être les premiers à faire preuve d'esprit sportif. En acceptant les excuses de John Anderson, Zach a fait preuve d'une force et d'un esprit sportif incroyables, un exemple dont la LNH devrait prendre note.

Les Golden Knights de Las Vegas mènent la série 2 à 1. Le quatrième match est prévu mercredi soir à Edmonton.