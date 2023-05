Geste d’éclat d'employées du CHUS pour le règlement de l'équité salariale

Selon le syndicat, des agentes administratives, des acheteuses ou des secrétaires médicales attendent depuis près de 12 ans que le gouvernement règle ces plaintes . Il y a des classes d'emploi similaires à la nôtre dont le salaire va être plus élevé que le nôtre. [...] Pour certaines employées, ces montants peuvent représenter plusieurs milliers de dollars , explique la présidente du Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l'Estrie-CHUS-CSN, Marianne Émond.

Au total, 2000 travailleuses de l'Estrie seraient touchées par cette situation.

Mme Émond donne comme exemple les plombiers qui ont le même salaire que les adjointes administratives. Ça remonterait notre échelle salariale. Présentement, notre salaire est sous le seuil de la pauvreté et avec l'inflation, on est déjà en train de courir et de pédaler.

Leur représentante syndicale, Carole Duperré, réclame un engagement ferme de la part du gouvernement afin que le Conseil du trésor donne le mandat de régler les plaintes. Ça fait plus de 12 ans que ces travailleuses attendent qu'on reconnaisse les transformations dans leur travail et la juste valeur de leur emploi. Il est temps de mettre fin à cette discrimination et que la loi sur l'équité salariale soit respectée.

Selon le syndicat, un taux de roulement de 25 % touche les employés de bureau et de l'administration. En pleine pénurie de personnel, le gouvernement doit saisir l'occasion et régler les plaintes au plus vite , martèle la présidente du Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l'Estrie-CHUS-CSN, Marianne Émond. En allant chercher l'équité, nos gens vont vouloir rester et ça va faire plus de personnel pour le CIUSSS , ajoute-t-elle.

Le syndicat annonce que d'autres actions de visibilité seront faites prochainement.