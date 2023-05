Les employeurs réglementés par le fédéral devront fournir des produits menstruels gratuits

Cela signifie que des serviettes et des tampons devront être offerts dans les toilettes ou les autres espaces du milieu de travail pour que toute personne qui en a besoin y ait accès.

« Les produits menstruels, comme les serviettes et les tampons, sont tout aussi essentiels que le papier de toilette et le savon, mais ils ne sont pas considérés comme tels dans la plupart des milieux de travail. » — Une citation de Emploi et Développement social Canada

Emploi et Développement social Canada affirme que l'initiative se veut inclusive et qu’elle améliorera le bien-être de près d’un demi-million de personnes qui pourraient avoir besoin de produits menstruels pendant leur journée de travail, soit des femmes cisgenres, des personnes non binaires, des hommes transgenres et des personnes intersexes .

Aujourd’hui, nous faisons un autre pas vers l’équité menstruelle et l’égalité des genres au Canada. L’accès aux produits menstruels est essentiel et est un élément clé de la promotion de la santé sexuelle et reproductive et des droits qui y sont associés , affirme la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien.

Le gouvernement fédéral dit avoir élaboré son règlement final à la suite de nombreuses consultations avec des intervenants et des experts, notamment les organismes Centraide, Period Packs et la Fondation canadienne des femmes.

Ottawa indique que le règlement donnera aux employeurs une certaine flexibilité dans la manière de mettre en œuvre les changements parce qu’il s’applique à un large éventail de milieux de travail publics et privés sous réglementation fédérale.

En plus de la fonction publique fédérale et de la plupart des sociétés d'État, cette directive s'appliquera aux entreprises du secteur privé sous réglementation fédérale, essentiellement les institutions financières, le transport, la radiodiffusion et les télécommunications.

Avec ces changements apportés au Code du travail, Ottawa souhaite emboîter le pas à certaines provinces et à d’autres pays. Par exemple, la Colombie-Britannique offre depuis 2019 des produits menstruels gratuitement dans les écoles publiques. L’Écosse a décidé d'offrir un accès gratuit et universel à des produits menstruels au travail en 2020.