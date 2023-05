Assez difficile de mesurer le succès de la mission régionale à Québec

Avec un horaire très chargé, des rencontres rapides avec une série de ministres et une longue liste d’enjeux à aborder, la Mission Abitibi-Témiscamingue voulait avant tout faire passer un message de mobilisation, sans véritable espoir d’engagements concrets.

Impliqué dans la plupart des discussions, le recteur de l’UQAT, Vincent Rousson, est persuadé de la pertinence de l’exercice, malgré ses limites.

On a été écoutés mais le gros du travail commence, affirme-t-il. On a mis des sujets sur la table, mais le suivi des dossiers devient extrêmement important. Ils devront continuer d’être portés par les chambres de commerce, les préfets et les différentes organisations.

« Ce n’est pas toujours facile de passer le message de l’Abitibi-Témiscamingue parce que nous sommes loin de Québec. Comme région, on doit développer une meilleure stratégie de lobbying et, de venir le faire collectivement, ça lance un message fort. » — Une citation de Vincent Rousson, recteur de l'UQAT

La Mission Abitibi-Témiscamingue à l'Assemblée nationale a été organisée à la suite d’une invitation lancée par le ministre régional Mathieu Lacombe. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L'enjeu du Domaine discuté

Pour assurer des rencontres efficaces, différents porteurs de dossiers avaient été désignés pour chaque présentation avec les ministres. Cette efficacité a permis de bien passer le message, croit Valérie Gourde, présidente de la Chambre de commerce de Val-d’Or.

Je pense que la formule était efficace, avance-t-elle. Il fallait arriver bien préparés et l’horaire exigeait que les rencontres soient productives, qu’on aille droit au but. On a l’impression d’avoir été entendus. On voulait notamment mettre de l’avant le dossier de la halte routière dans la réserve faunique avec le ministre Ian Lafrenière. On comprend que c’est un dossier sensible, mais ça traîne depuis 2018 et on a hâte de voir les résultats de nos échanges.

À sa sortie de la rencontre avec la délégation régionale, le ministre des Relations avec les Premières Nations a d’ailleurs salué l’initiative, qui peut, selon lui, avoir un impact concret.

On a pu parler des vrais enjeux et c’était le fun de voir la mobilisation. Oui, c’est intéressant que la région puisse présenter ses demandes, mais ça nous permet aussi de donner une réponse que tout le monde entend. C’est sûr que le dossier du Domaine ne se règlera pas du jour au lendemain à la suite de cette rencontre, mais on a pu partager un plan de travail. Les gens peuvent retourner dans la région en se disant que, oui, ils ont été entendus, mais d’une seule voix.

Les représentants de l'Abitibi-Témiscamingue ont eu l'occasion de discuter de plusieurs enjeux régionaux lors de leurs rencontres avec différents ministres à Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une journée réussie, selon Diane Dallaire

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, parle elle aussi d’une journée réussie, même si l’ensemble des sujets touchant chaque secteur n’a pu être abordé.

On est venus pour défendre des enjeux régionaux, rappelle-t-elle. Si on avait parlé de chacune de nos villes ou MRC, c’est sûr qu’il y a des choses qui auraient pu s’ajouter. Le rythme était accéléré, mais les enjeux principaux ont été adressés. On a montré notre cohésion et c’était nécessaire. Maintenant, est-ce que ça s’arrête là? Non. Mais on invite aussi les ministres à venir nous voir dans la région, c’est certain.

Un point de vue partagé par le président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien D’Astous. C’était efficace et intense, mais nos messages sont passés , estime-t-il.

L’idée était de créer des liens et on l’a fait. On a senti l’humanité dans les rencontres. Les ministres comprenaient nos requêtes, ils ont vu qu’on était amoureux de notre région et qu’on voulait le mieux pour nos citoyens. Le succès dépend de la qualité du suivi de chacun des dossiers, poursuit le maire d'Amos. Dans deux ans, on pourra dire que c’était une mise en bouche qui a permis de faire avancer l’Abitibi-Témiscamingue, que ce soit par des retombées directes, des projets, de la considération. Ça va être subjectif, mais les gens s’en rendent compte quand on fait des gains.