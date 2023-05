Les lieux choisis pour les maisons des aînés soulèvent un débat à l’Assemblée nationale

Il faut dire que les partis d’opposition ont questionné sans relâche le gouvernement sur le dossier des 46 maisons des aînés.

Radio-Canada a dévoilé notamment que 10 projets qui devaient être livrés en mars et avril ont été reportés à une date encore inconnue et que dans certaines régions caquistes, il y a plus de places offertes que d'aînés qui en cherchent.

Marc Tanguay, chef de l’opposition officielle Photo : Radio-Canada

Talonné par le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, sur les délais de livraison des MDA et les listes d’attente pour une place en CHSLD, le premier ministre François Legault a choisi de renverser la question.

Quand j'entendais un certain journaliste, ce matin, dire : C'est surtout dans les comtés caquistes, bien, la question qu'il faut se poser, c'est : est-ce que le gouvernement libéral avait retardé la construction dans des comtés caquistes? C'est ça, la question qu'il faut se poser [...] On avait promis 2600 places, on est en train d'en construire 3480.

La députée solidaire Christine Labrie s’est demandé jusqu’où il n’y avait pas de partisanerie dans le choix des lieux de certaines maisons des aînés, compte tenu des écarts entre les besoins réels de places en hébergement de longue durée puis le nombre de places créées .

Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

La planification des maisons des aînés, elle a été faite en fonction pas seulement du nombre de personnes qui sont en attente , lui a répondu la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger.

Le deuxième critère très important, c'est le nombre de personnes de 65 ans et plus dans une région, le troisième critère, c’est la démographie pour les 10 à 15 prochaines années, et le quatrième critère, c’est le nombre de places d'hébergement déjà présentes dans un territoire donné , a-t-elle précisé.

MDA aux Îles pas nécessaire

Plus tôt, lors d’un point de presse, le député du Parti québécois aux Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a estimé que la construction prévue d’une MDA aux Îles ne lui semblait pas nécessaire.

Je vous soulignerais qu'actuellement, on a deux CHSLD, un plus récent, un privé, et qu'il n'y a pas de besoin à l'heure actuelle de créer une maison des aînés, là, et à ce coût-là, dans notre circonscription , a-t-il affirmé. Selon les données du ministère et de la SQI, la MDA de 24 places à Cap-aux-Meules coûtera 1,6 million $ la chambre.

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois Photo : Radio-Canada

Son collègue Pascal Bérubé, de la circonscription de Matane-Matapédia, a ajouté qu’il entendait saisir la vérificatrice générale du dossier.